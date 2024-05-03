Fahiş fiyata milyonluk ceza geliyor. TBMM sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi sunuldu.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifinde milyonluk ceza öngörüldü. Teklifle ilgili olarak basın toplantısı düzenleyen AKP Grup Başkanı Abdullah Güler verdiği bilgiye göre, Türk Ticaret Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi yürütme ve yürürlülük dahil 23 maddeden oluşuyor.

Kanun teklifinde fahiş fiyat artışı için öngörülen ceza tutarının 100 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılması planlanıyor.

Stokçuluk için öngörülen ceza tutarı ise her bir aykırılık için 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar artırılabilecek. Bunun yanında bir takvim yılı içinde en az üç defa stokçuluk yaptığı tespit edilen ve idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler yedi güne kadar kapatma cezası ile karşılaşacak.