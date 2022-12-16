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Fahiş kira artışları dünyanın da gündeminde: Erdoğan'ın enflasyona karşı çözümünü hayretle karşıladılar

Enflasyonla birlikte kiralarda yaşanan fahiş artış dünya basınının da gündemine geldi. Associated Press’in servis ettiği haberde İstanbul’daki kira artışının yüzde 200’ü buluğu vurgulanarak yüzde 25’lik zam sınırlamasının da çözüm olmadığının altı çizildi. Öte yandan haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyona karşı faiz indirimi çözümüne karşı dikkat çeken ifadeler yer aldı

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:46
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Fahiş kira artışları dünyanın da gündeminde: Erdoğan'ın enflasyona karşı çözümünü hayretle karşıladılar

Fahiş kira artışları dünyanın da gündeminde: Erdoğan'ın enflasyona karşı çözümünü hayretle karşıladılar
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Enflasyon ve konut fiyatlarıyla birlikte kiralarda yaşanan yüksek artış dünya basınının da gündemine geldi. ABD’li haber ajansı Associated Press, Türkiye’deki yüksek kira artışını aboneleri ile paylaştı. “Ekonomik krizin ortasında Türkiye'de ev fiyatları ve kiralar fırladı” başlığı ile yayınlanan haberde mevcut asgari ücretin 5 bin 500 lira olmasına rağmen İstanbul’da ev kiraları, faturalar ve gıda fiyatlarının milyonlarca vatandaşın kara kara düşünmesine neden olduğu belirtildi.

ABD’li ajansın haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Yaklaşık yüzde 85’lik göz yaşartıcı enflasyonun neden olduğu ekonomik çalkantı, Türkiye’yi tarihinin en büyük konut krizlerinden birine sürükledi. 5 bin 500 liralık asgari ücretin yanında özellikle gıda ve enerji fiyatlarının hızla yükselmesi milyonlarca kişinin zorlu bir konut bulma mücadelesinin içinde olmasına neden oldu.

Küresel çapta artan inşaat maliyetleri ve enflasyon konut fiyatlarını yükseltirken, Türkiye’deki konut krizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüksek enflasyona rağmen, geleneksel ekonomik düşüncenin tersine, faizleri düşürünce şiddetlendi.

İnsanlar birikimlerini düşük faizli banka hesapları yerine gayrimenkulle tutmayı tercih etti. Bağımsız ekonomistlerin yüzde 70’i bulduğunu söylediği enflasyona rağmen Merkez Bankası faizi yüzde 9 seviyesine kadar çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, borçlanma maliyetlerinin daha yüksek fiyatlara yol açtığına inanıyor ama çoğu ekonomist faiz artışının enflasyonun panzehiri olduğuna inanıyor."

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA BÜYÜK ARTIŞ

"Yabancı alıcılar, Türk Lirası’nın yüzde 28 değer kaybetmesinin de etkisiyle Türkiye’de konutlara hücum etti. Yabancı alıcılar ayrıca Türk vatandaşlığı almanın cazibesine de kapıldılar. Yabancılara konut satışı bu yılın 11 aylık döneminde yüzde 20.4 artış gösterdi. TÜİK’in verilerine göre en çok konut alan yabancılar Ruslar olurken, onları İranlılar, Iraklılar ve Ukraynalılar takip etti.

Merkez Bankası’nın verilerine göre konut fiyat endeksi eylül ayında yıllık bazda yüzde 190 artış gösterdi. Söz konusu artış İstanbul’da ise yüzde 212’yi buldu."

“İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUZ”

"Enflasyon ve konut fiyatlarındaki artış kiraların da yükselmesine neden oldu. Emlakçı Kenan Altınay, “İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Fiyatların böyle yükseldiğini görüyoruz. Her yıl yüzde 20 ya da 225 fark görürdük ama bu yıl yüzde 200’e ulaştı” dedi. Hükümet, fiyatları kontrol altında tutmak amacıyla kira artışlarına yüzde 25’lik sınır koydu ama kazançlarını enflasyonla eşit seviyede tutmaya çalışan ev sahiplerinin çok azı bu kurala uyuyor.

Gayrimenkul avukatı İdil Bora kira anlaşmazlıkları nedeniyle mahkemelerin tahliye davalarıyla dolup taştığını söyledi.  Bu davalara bakmakla görevli Sulh Hukuk Mahkemelerinin iş yükü o kadar ağır ki, duruşmalar 5-10 ay sonraya erteleniyor."

 

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Sevilay
16.12.2022 15:11
Ya siz bizim reyizimizin ekonomist olduğunu bilmiyor musunuz beya  
 
mmt
16.12.2022 14:54
gerçekten ekonomistmi acaba.  
 
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