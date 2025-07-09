Fahrettin Altun görevden alındı iddiası!

TV100 yazarı Fuat Uğur, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran'ın getirildiğini açıkladı.

"TEBRİK EDERİM"

Fuat Uğur, görev değişikliğini sosyal medya hesabından yaptığı "Yeni İletişim Başkanı olarak Burhaneddin Duran hayırlı olsun. Tebrik ederim" paylaşımı ile duyurdu.

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1993-2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Çeşitli üniversitelerde görev yapan Duran, 2006 yılında Doçent, 2013 yılında Profesör olmuştur. Halen İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Değişik kitap ve dergilerde Türk düşünce tarihi, Türk dış politikası, İslamcılık, Avrupa, demokrasi ve sivil toplum konularını işleyen Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunan Duran’ın, 19. Dönem Parlamento Tarihi (3 cilt) başlıklı bir de kitabı yayımlanmıştır.

“The Triumph of Turkish Democracy: The July 15 Coup Attempt And Its Aftermath”, “Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, , “İran Yaptırımları”, “Ortadoğu'da Devlet Dışı Silahlı Aktörler”, “Libya Krizi: Bölgesel ve Küresel Aktörlerin Politikaları”, “Doğu Akdeniz: Türkiye’nin Hakları” başlıklı kitapları derlemiştir. Duran ayrıca, “Dönüşüm Sürecinde Türkiye”, “Dünya Çatışma Bölgeleri I-II”, “Ortadoğu Yıllığı 2008” ve 2009-2019 yılları arasında yayımlanan “Türk Dış Politikası Yıllığı” başlıklı eserlerin editörleri arasındadır.

TRT 1’de Enine Boyuna adlı programa yorumcu olarak katkıda bulunan Duran, hali hazırda SETA Genel Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olarak atanmıştır. Duran 20 Mayıs 2024’te dışişleri bakan yardımcılığına atanmıştı.

Evli ve üç çocuklu Duran İngilizce de biliyor.

FAHRETTİN ALTUN KİMDİR?

İletişim bilimleri profesörü olan Fahrettin Altun, doktora eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı. Bir dönem ABD’de akademik çalışmalarda bulunan Altun; İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesinde öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı ve dekanlık vazifelerini yürüttü. Bunun yanı sıra SETA İstanbul Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Sabah, Akşam, Daily Sabah, Kriter, Anlayış, Yöneliş ve Küre gibi birçok basılı mecra ve yayınevinde köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği yaptı. Başta TRT 1, TRT 2 ve TRT Haber olmak üzere ulusal televizyon kanalları için haber ve tartışma programları hazırladı ve de çok sayıda programa konuk oldu.

Türk modernleşmesi, siyasal iletişim ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmaları bulunan Altun, Modernleşme Kuramı (2002) ve Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (2021) başlıklı kitapları kaleme aldı. Bunların yanında Press Freedom in Turkey (2016), The Triumph of Turkish Democracy (2016), 15 Temmuz’da Medya (2017), Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi (2018), Toplumlar Arası İletişimde Yeni Dönem: Enformasyon Savaşından Dezenformasyon Savaşına (2023) gibi kitaplara bölüm yazarı ve editör olarak katkı sağladı.

Fahrettin Altun, 25 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atandı.