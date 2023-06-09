Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Prof. Dr. Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı.

Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı'na yeniden atandı

Resmi Gazete’de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara ile İletişim Başkanlığı’na yeniden Fahrettin Altun atandı.

Altun, sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yaparak, “İletişim Başkanlığı görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için hep birlikte çalışacak, hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin” dedi.

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