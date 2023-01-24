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Sağlık Bakanı Koca hastalığın artmasıyla övündü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9-13 Ocak tarihleri arasında randevu sayısında büyük artış olduğunu, 3 milyonun üzerinde hastaya bakıldığını açıkladı. Tabip odaları “Hasta sayısının artması ile değil azalması ile övünülmeli” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 10:57
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Fahrettin Koca hastalığın artmasıyla övündü

Sağlık Bakanı Koca hastalığın artmasıyla övündü
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 5 günde 3 milyonu aşkın kişinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almasıyla ilgili "Gerçekleşen MHRS randevu sayısında büyük artış" açıklaması, tabip odalarının tepkisine neden oldu.

Birgün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre; "Hasta sayısının artması ile övünmek yerine, koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilerek, hastalanmanın önüne geçmek gerekir” diyen hekimler, "Hasta sayısının azalmasıyla övünülür. Hasta sayısının artması sağlık hizmetinin kalitesinin düşmesi, insanların korunamadığının göstergesi ve hekimlerin iş yükünün artması anlamına gelir’’ dedi.

Hastalık artışı ile övünülmemesi gerektiğini belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, "Hasta sayısının artması, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin yansımasıdır. Kışkırtılmış sağlık politikalarının sonucu. İktidar her zaman poliklinik, hasta ve hastalık sayısının artması ile övündü. 5 günde 3 milyonu aşkın hasta sayısı çok yüksek. Aslında bu utanılacak bir durum. Bir ülkenin Sağlık Bakanı, bunlar olduğunda normalde istifa etmeli. Ancak bizde ne yazık ki bunlar övünç kaynağı" dedi. 

Ökten, ekonomik krizle insanların temel besinlere ulaşamadığını, bunun da hastalıkları artırdığını vurgulayarak korona sürecinin kötü yönetilmesi ile kronik hastalığı olanların sorunlarının da katlandığını söyledi. 

"Bu artışlar, toplumun giderek daha sağlıksız olduğunu, uygulanan sistemin toplumu daha hasta ettiğini söyleyebiliriz." diyen Ökten şöyle devam etti:

"Toplumun bu kadar hasta olma nedeni, ülkede şuan ciddi ekonomik kriz var, insanlar temel gıdaları dahi alamıyorlar. Bu tabii ki en fazla sağlığı olumsuz etkiliyor. Şu an bunun yansımaları görülüyor, ileride daha da artacak. Pandemi, iyi bir şekilde yönetilemediği için o dönem bir çok hasta, hastanelere gitmedi. Özellikle kronik hastalığı olanlar veya kanser hastalığı olanlar hastalıklarını sürekli ertelediler. Şimdi onların şu anki durumu daha kötü oldu ve bu da hastalanma oranlarını, ölüm oranlarını artırdı. Ayrıca 2020’den itibaren ülkedeki sağlık istatistiklerini bilmiyoruz. TÜİK tarafından 3 yıldır ölüm oranı yayımlanmıyor, insanlar neden ölüyor, hastalık nedeni nedir bilmiyoruz. Anne ve bebek ölüm hızını bilmiyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu sağlık verilerine ilişkin pek çok istatistik de yok. En kısa zamanda bunlar yayımlanmalı. Ancak şu anki tabloda 13 şehir hastanesine, bütçenin yüzde 20’sinin harcanacak olması bile sağlıktaki eşitsizlikleri, bakanlığın sağlığa bakışını ortaya koyuyor."

"ÖVÜNMELERİ ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL"

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, ise Bakan Koca'nın açıklamasına tepki göstererek "Sağlık Bakanı hastanelere başvuru sayısının yüksekliği ile övünemez. Asıl marifet hasta sayısının artışı ile övünmek değil, insanları koruyarak hastalıkları önlemektir” ifadelerini kullandı.

Prof. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Tedavi elbette önemli ama ondan daha önemlisi insanları hasta etmeyecek önlemleri almaktır. Sağlığın sosyal belirleyicilerinden başlamak önemli. Yani beslenme, barınma ve ruh sağlığı ve sosyal sağlıktan başlanılmalı. Birinci basamakta aksayan çok konu var. Örneğin aşı meselesi artırılmalıyken mevcut aşılarda aksamalar yaşanıyor, üreme sağlığı malzemeleri verilemiyor, öte yandan ilaçta çok önemli sorunlar var. Birinci basamak alarm veriyor. Böyle bir şeyde övünmek mantıklı değil, hasta sayısının azalmasıyla övünülür ‘benim toplumum daha sağlıklı’ denir ama sayının artması ile övünmeleri anlaşılır gibi değil. Hasta sayısının artması hekime yük demek, hizmetin kalitesinin düşmesi demek ve insanları koruyamıyorsunuz demek."

YÜZDE 72 ARTIŞ 

Bakan Koca’nın, geçen günlerde sosyal medya hesabından “Gerçekleşen MHRS randevu sayısında büyük artış” diyerek yaptığı açıklamada “9-13 Ocak 2023 haftasında gerçekleşen MHRS randevu sayısı 3 milyon 301 bin 512. Pandemi öncesi dönemde gerçekleşen randevu sayısı ise 1 milyon 910 bin 645’ti. Artış tam yüzde 72,8. Randevulardaki ciddiyetimizle daha da iyi sonuçlar alabiliriz” demesi eleştirilere neden oldu.

SAĞLIK SİSTEMİNDE HASTA YÜKÜ VE KAOS 

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun özetle şunları söyledi: “Randevuların bu kadar artması kışkırtılmış sağlık sisteminin sonucudur. Çok hastaya bakmak önemli değil, nitelikli hasta bakmak ve hastaya ayrılan sürenyi artırmak gerek. Amacımız koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek, insanların hasta olmamasını sağlamak. Hasta yükü, hekimlerin de tükenmesine neden oluyor. Siz 3-5 dakikada bir randevu verirseniz, tüm gün boyunca ekstra hastalara bakmak zorundaysanız sağlık sistemindeki kaos da devam eder."

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adem
24.01.2023 12:27
yaptırılan aşıların faydasını gördü  
 
asena
24.01.2023 12:23
Virüslerden önce Mikroplardan kurtulmak lazım.  
 
Salim
24.01.2023 11:26
Randevu sistemin yetersiz kalması atanmış bakanın hastanelerin işine iyi geldi ssk anlaşması olanlara yaradı paran varsa  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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