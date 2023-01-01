1 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Bakan Koca istifa eden hekimlerle ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bakan Koca istifa eden hekimlerle ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bakan Koca, istifa eden sağlık çalışanlarıyla ilgili soruyu cevapsız bıraktı. CHP'li Tekin Bingöl ile verileri paylaşmadı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 21:01
Takip Et

Fahrettin Koca istifa eden hekimlerle ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bakan Koca istifa eden hekimlerle ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
+
Aa
-

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, sağlık çalışanı istifalarını TBMM gündemine taşıyarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya son 12 yılda istifa eden sağlık çalışanı sayısını sordu. Bingöl’le verileri paylaşmayan Koca, “İstifa eden veya emekli olan hekimlerimizin bir çoğu yeniden bakanlığımız kadrolarına atanmıştır” demekle yetindi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP’li Bingöl, son dönemde artan hekim istifalarını TBMM gündemine taşıyarak Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Sağlık çalışanlarının büyük bir bölümünün kamudan istifa ederek özele geçtiğini ya da yurt dışına gittiğini söyleyen Bingöl, “Türk Tabipler Birliği (TTB) verilerine göre, yurt dışına çıkmak için belge alan hekim sayısı 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da ise bin 47’dir. Türkiye’de ilk korona vakalarının görüldüğü 2020’de ise bu rakam 931 olarak kayıtlara geçmiştir. 2021’de ise toplam yurt dışına giden hekim sayısı bin 405’e çıkmıştır. 2022’nin ilk 8 ayında yurt dışına gitmek için TTB’den iyi hal belgesi alan doktor sayısı da 1683’e ulaşmıştır. Yine TTB verilerine göre son beş yılda 4 bin 583 doktor Türkiye’den ayrılmıştır” bilgisini paylaştı.

Bingöl, Bakan Koca’ya “Bakanlığınızdaki görevlerinden 2010-2022 yılları arasında istifa eden hekim sayısı kaçtır? Bu dönemdeki istifaların yıllara göre dağılımı nedir? 2010-2022 yılları arasında istifa eden hekimlerin uzmanlık alanlarına göre dağılımı nedir? Bakanlığınızdan 2010-2022 yıllan arasında istifa eden toplam sağlık personeli sayısı kaçtır?” sorularını yöneltti.

VERİLERİ PAYLAŞMADI

Önergeye dönüş yapan Koca, Bingöl’le hiçbir istifa verisini paylaşmadı. Bakanlığın bu yıl başlattığı “Beyaz Reform” uygulamasını anlatan Koca, “Bu çerçevede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının ek ödemelerini genel bütçeden almalarını sağlayarak bu ödemelerin istikrarlı bir şekilde devamım garanti altına aldık. Verilen bu destek ile sağlık çalışanlarımın aldığı teşvik ödemesinde de iyileştirme yaptık” dedi.

Koca, “Ayrıca 2022’nin ikinci döneminde açıktan atama kurası ile hekim alımı yapılmış, istifa eden veya emekli olan hekimlerimizin bir çoğu yeniden bakanlığımız kadrolarına atanmıştır” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
1
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
2
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
3
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
4
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
5
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
﻿Canlı yayında seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Astrolog TV 100'de açıkladı
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
6
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
7
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿İşte Türkiye ekonomisinde 2023 yılında yaşanacaklar
﻿Hırvatistan Schengen ve euro bölgesine dahil oldu  
﻿Hırvatistan Schengen ve euro bölgesine dahil oldu  
﻿Hırvatistan Schengen ve euro bölgesine dahil oldu  
﻿Kuzenini kazara göğsünden vurmuştu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
﻿Kuzenini kazara göğsünden vurmuştu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
﻿Kuzenini kazara göğsünden vurmuştu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
﻿Libya'da toplu mezarda 18 cesede ulaşıldı
﻿Libya'da toplu mezarda 18 cesede ulaşıldı
﻿Libya'da toplu mezarda 18 cesede ulaşıldı
﻿İngiltere Rusya’dan doğal gaz ithalatını durdurdu
﻿İngiltere Rusya’dan doğal gaz ithalatını durdurdu
﻿İngiltere Rusya’dan doğal gaz ithalatını durdurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.