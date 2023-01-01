Bakan Koca istifa eden hekimlerle ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, sağlık çalışanı istifalarını TBMM gündemine taşıyarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya son 12 yılda istifa eden sağlık çalışanı sayısını sordu. Bingöl’le verileri paylaşmayan Koca, “İstifa eden veya emekli olan hekimlerimizin bir çoğu yeniden bakanlığımız kadrolarına atanmıştır” demekle yetindi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, CHP’li Bingöl, son dönemde artan hekim istifalarını TBMM gündemine taşıyarak Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Sağlık çalışanlarının büyük bir bölümünün kamudan istifa ederek özele geçtiğini ya da yurt dışına gittiğini söyleyen Bingöl, “Türk Tabipler Birliği (TTB) verilerine göre, yurt dışına çıkmak için belge alan hekim sayısı 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da ise bin 47’dir. Türkiye’de ilk korona vakalarının görüldüğü 2020’de ise bu rakam 931 olarak kayıtlara geçmiştir. 2021’de ise toplam yurt dışına giden hekim sayısı bin 405’e çıkmıştır. 2022’nin ilk 8 ayında yurt dışına gitmek için TTB’den iyi hal belgesi alan doktor sayısı da 1683’e ulaşmıştır. Yine TTB verilerine göre son beş yılda 4 bin 583 doktor Türkiye’den ayrılmıştır” bilgisini paylaştı.

Bingöl, Bakan Koca’ya “Bakanlığınızdaki görevlerinden 2010-2022 yılları arasında istifa eden hekim sayısı kaçtır? Bu dönemdeki istifaların yıllara göre dağılımı nedir? 2010-2022 yılları arasında istifa eden hekimlerin uzmanlık alanlarına göre dağılımı nedir? Bakanlığınızdan 2010-2022 yıllan arasında istifa eden toplam sağlık personeli sayısı kaçtır?” sorularını yöneltti.

VERİLERİ PAYLAŞMADI

Önergeye dönüş yapan Koca, Bingöl’le hiçbir istifa verisini paylaşmadı. Bakanlığın bu yıl başlattığı “Beyaz Reform” uygulamasını anlatan Koca, “Bu çerçevede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının ek ödemelerini genel bütçeden almalarını sağlayarak bu ödemelerin istikrarlı bir şekilde devamım garanti altına aldık. Verilen bu destek ile sağlık çalışanlarımın aldığı teşvik ödemesinde de iyileştirme yaptık” dedi.

Koca, “Ayrıca 2022’nin ikinci döneminde açıktan atama kurası ile hekim alımı yapılmış, istifa eden veya emekli olan hekimlerimizin bir çoğu yeniden bakanlığımız kadrolarına atanmıştır” ifadelerini kullandı.