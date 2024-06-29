Fahrettin Koca’nın yerine gelecek isim belli oldu! Gündeme bomba gibi düşen iddia

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın istifa edeceğine yönelik haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Koca ise istifa haberlerini yalanlamamıştı.

MAKAM ODASINI BOŞALTTI

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasını sunarak Bakanlık'taki kişisel eşyalarını topladığını ileri sürmüştü.

Aydemir sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya AK Parti’nin Kızılcahamam kampında çok yüklenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca’ya, “Seni görevden alacağım” dedi ve Bakan Koca, istifasını sundu. Süreç böyle…''

4 BAKAN DEĞİŞECEK

- ''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç saat önce bütün kişisel eşyalarını toplayıp Bakanlık’taki makamından ayrıldı. Cumhurbaşkanı, Koca’nın ayrılığını da içeren 4 bakan değişikliğini pazar günü kamp bitiminde yapabilir. Bu iki gün Resmi Gazete’yi takip etmenizi öneririm…''

YENİ SAĞLIK BAKANI ŞUAYİP BİRİNCİ OLACAK

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Sağlık Bakanı görevden ayrıldı. Kaynaklarımdan öğrendiğime göre Bakan olarak Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci’nin atanacağı konuşuluyor'' ifadelerini kullandı.

ŞUAYİP BİRİNCİ KİMDİR?

Doç. Dr. Şuayip Birinci, 1973 yılında Rize’de doğdu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim aldı. Sağlık alanında önemli görevlerde bulundu.

Ümraniye EA Hastanesi’nde Başhekim Yardımcılığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı ve TKHK İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi’nde Genel Sekreterlik. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı’nda müsteşar yardımcılığı yapmış ve şu an Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Dr. Birinci, sağlıkta dijital dönüşüm sürecini yöneten bir liderdir ve birçok bilişim projesinin başarıyla hizmete alınmasına liderlik etmiştir.

Aynı zamanda Teknofest’in icra kurulu üyesi ve Türkiye’nin sağlık politikaları ve yönetimi konusunda ilk think-tank kuruluşu olan TÜSAP’ın kurucusudur.