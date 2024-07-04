Fahrettin Koca’ya verilen trilyonluk araziler ortaya çıktı. Canlı yayında açıklandı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez Sözcü TV’de İpek Özbey’in sunduğu Nokta Atışı programında, Sağlık Bakanlığı görevinden alınan Fahrettin Koca hakkında skandal açıklamalarda bulundu.

6 yıllık görev süresi boyunca kendisine İstanbul ve Ankara’da trilyonluk arazilerin verildiğini açıklayan Çömez, aynı zamanda Koca’nın sahibi olduğu Medipol Hastanelerinin bir devlet kurumu olan Kızılay’ın hastanelerini almak için de adım attığını ifade etti.

TRİLYONLUK ARAZİLER SAĞLIK BAKANINA VERİLDİ

Un Kapanı’ndaki Tekel binalarından, Tekel’in Beykoz’daki arazilerine, Ankara Garı’ndan Atatürk Orman Çiftliğine kadar birçok arazinin Koca’ya verildiğini ve bunlar için de milyonlarca dolarlık teşvik verildiğini belirten Çömez:

Maalesef çok önemli bir şey reflekslerimizi kaybettik sinir uçlarımız köreldi çünkü alıştık, desensitivize olduk, duygularımızı kaybettik, öfke yapamadık, öfke gösteremiyoruz. Kızamıyoruz artık. Çünkü o kadar normalleşti ki her şey.

Bakın şurada az ileriye gidin. Un kapanında inanılmaz büyük binalar var. Nazif Abi, bilirsiniz, Tekel'in muazzam binaları var. Bugün almaya kalksanız milyar milyar para eder. Kime verildi bu biliyor musunuz? Sağlık Bakanına verildi.



Aynı şekilde Tekel'in Beykoz'da muazzam arazileri var. Sağlık Bakanına verildi. Ankara Garı'nda inanılmaz güzel binalar var. Sağlık Bakanına verildi. Atatürk Orman Çiftliği bu ülkenin kurucusu armağan etmiş. Atatürk Orman Çiftliği Ankara'nın kalbi. Tam 555 bin metrekare arazi Sağlık Bakanına verildi. 555 bin metrekare arazi.

Vatandaş 1994 yılında demiş ki Bu ülkenin en büyük ihtiyacı eğitimdir. 4500 metrekare araziyi götürüp Maliye Bakanına vermiş. Yıl 1994 ama şartlı vermiş. Demiş ki Buraya okul kuracaksınız. İmar planları değiştirilmiş ve bu arazi götürüldü yine Sağlık Bakanına verildi.

Üsküdar'da İstanbul'un kalbi parayla ölçemezsiniz değerini Sağlık Bakanı'na verildi. Çıkarttım Resmi gazetede bu adamın hastaneleri ne kadar para verilmiş diye. O zamanın parasıyla 2013-2015 tam tarihini hatırlamıyorum. Resmi Gazete bende var. 5 milyar liralık teşvik, 60 milyon dolarlık teşvik verilmiş. Tam tarihi bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim.

Turhan Çömez’in eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında yaptığı flaş açıklamaların devamında Devlet tarafından karşılanması gereken Sağlık hizmetlerinin bilinçli bir şekilde çökertildiğini belirtti.

“BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKERTİLDİ”

Planlı bir şekilde Türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetleri çökertildi. Yani siz aile hekiminize gidiyor musunuz? Gitmiyorsunuz. Ben de gitmiyorum. Çünkü gerek duymuyorsunuz. Öyle bir sistem kurulmadı. Niye yaptılar bunu biliyor musunuz? Sağlık benim uzmanlık alanım. Meclis'te 2 ülkede hekimlik diploması olan tek kişi benim ve önemli bir tecrübem olduğu için bu konuda net konuşabilirim.

Birinci basamak sağlık hizmeti Türkiye'de planlı bir şekilde çökertildi. Sebebi özel sağlık sektörünü desteklemek ve beslemek. Bakın AKP iktidara geldiği günden bugüne özel sağlık sektöründeki ameliyat sayısı tam 7 kat artmış. Devlet hastanelerindeki üniversite hastanelerindeki ameliyat sayısı iki kat artmış. Özel sektör planlı bir şekilde besleniyor ve destekleniyor.

“SURİYELİLER YÜZÜNDEN RANDEVU SİSTEMİ ÇÖKTÜ”

Ülkemizde sayıları 10 milyonu aşan Suriyelilerin Sağlık sistemine getirdiği yükten dolayı randevu alınamadığını da kaydeden Çömez, sağlık sisteminde yaşanan aksaklıkların Fahrettin Koca’yı koltuğundan ettiğini belirtti:

“10 milyon Suriyeli belası kaçaklar. Sağlık sektörünün başına çok büyük dertler açtı. 150 milyon poliklinik hizmeti verildi Suriyelilere.

4 milyondan fazla ameliyat, 4 buçuk milyondan fazla da yataklı tedavi. Buna hiçbir devlet katlanamaz. Dolayısıyla şu anda randevu alınamıyor. Ve Kızılcahamam konusuna tekrar döneceğim. Erdoğan'a dediler ki Sağlıkta biz çöküyoruz.

Yoksa sağlıkta birkaç örnek vereceğim. Yolsuzluk şu bu Erdoğan'ın umurunda değil o işler. Umurunda olsa birçok bakanın zaten gereğini yapardı. Başta kendi olmak üzere umurunda değil.”

“BAKAN OY KAYBI YÜZÜNDEN GÖREVDEN ALINDI”

Bütün derdi. Acaba oy kaybı neden? Onun önüne geçmek için. Ve Sağlık Bakanı görevden ya aldı ya alacak. Çünkü eline verilen raporda insanların artık sağlıktan büyük şikayet ettiğini net olarak gördü. Ayrıca bir takım tartışmalar da var. Atamalar şunlar bunlar Ama onlar çok önemli şeyler değil.



Gelelim Sağlık Bakanına, şimdi az önce işte adaletten bahsettik ya, emniyetten bahsettik, askeriyeden sistem kokuştu dedik, sarılık var dedik, içeride aslında kanser var dedik. Ben de size sağlıktaki ur’dan bahsedeyim, sağlıktaki kanserden bahsedeyim.

Turhan Çömez, Fahrettin Koca’nın Türkiye’nin en büyük hastaneler zincirinin sahibi olduğunu, Pandemi döneminde ithal edilen aşı takvimindeki yanlıştan dolayı 630 milyon doların israf edildiğini ifade ettiği sözlerinden bir kısmı şu şekilde oldu:

“TÜRKİYENİN EN BÜYÜK HASTANELER ZİNCİRİ SAHİBİ FAHRETTİN KOCA”

Bakın AKP iktidara geldiğinde bu ülkede Medipol Hastaneler Grubu yoktu, öyle bir yapı yoktu. AKP ile beraber Medipol kuruldu ve bugün Türkiye'nin en büyük hastaneler zincirine sahip bir bakanımız var. Peki siz? Benim param var, sağlıkta da açık var.

Yatırım yapmak istiyorum deseniz, yatırımınızı yapsanız, hiçbir teşvik de almasanız, kredi de almasanız, her şeyi nizamına uygun bir şekilde yapsanız, gitseniz. Sağlık Bakanına deseniz ki bana ruhsat ver, hastane açacağım.

Olmaz diye ruhsat vermem yok. Sağlık Bakanlığı ruhsat vermiyor şu anda. Git tefeciden bul diyor. Git karaborsadan bul diyor. Çünkü bu ülkede. Ruhsatları hastane ruhsatları taksi plakası gibi karaborsa. Akıl almaz bir şey. Bu arada Sağlık Bakanı ne yaptı?

“KIZILAY’IN HASTANELERİNİ SATIN ALMAK İÇİN TEKLİF VERDİ”

Kızılay'a dedi ki 6 tane hastanem var, çık bunları dedi. Artık bunlarla uğraşma dedi. Sen zaten depremde götürdün, millete çadır sattın. Sat hastane ne olacak dedi. Sen bir işletmesin dedi. Milletten para topladın, götürdün Amerika’ya gönderdin dedi. Oradaki TÜRGEV’e bilmem neye dünya kadar para yolladın sat bu hastaneleri dedi. 6 tane. Ve götürdü kendisi teklif verdi.

Medipol Hastanesi Kızılay'ın 6 tane hastanesini almak için teklif verdi. Bu Bakın bir başka ülkede böyle bir şey yaşanmış olsa o ülkede infial olur, kıyamet kopar.

PANDEMİ DÖNEMİNDE 630 MİLYON DOLAR YOK YERE GİTTİ

Başka bir şey daha söyleyeceğim size. Covid zamanı pandemi. Kaç aşı ithal edildi biliyor musunuz Necdet Bey? Yetmiş milyon aşı ithal edildi Türkiye'ye. Nereden ithal edildi? Çin'den ithal edildi. Aşının adı ne?

Sinovac. Peki Sinovac aşısı ile aynı teknikle üretilen İngiltere'de başka bir şey var mı? Var. Adı ne? AstraZeneca.

Ben getireyim size İngiltere'dekinin belgesini 3 dolar tanesi. Peki bizimkiler kaç dolara ithal ettiler Çin'den, Üstelik İngiltere'den değil. 12 dolar.

O dönemin, o dönemin elimde belgeleri var. İngiltere'nin belgesi var ama Türkiye'yi sözlü olarak öğrendim, içeriden aldım, bakanlıktan aldım. Bu bilgiyi, 12 dolar.

Şimdi bakın 70 milyonla arada 9 dolar fark var. Bir İngiltere, bir Çin. Halbuki çok daha ucuzdur. Çin'den gelecek olan 9 dolar…

630 milyon dolar para ediyor, 630 milyon dolar. Şimdi normal şartlar altında sormaz mısınız siz ey Sağlık Bakanı, sen beceremedin mi? Bunu niye Çin'den ithal etmedin? Hayır, ben ithal etmedim diyor. Bir tane firmaya talimat verdiler, bir firma ithal etti bunu.

Yazık günah değil mi? Şimdi bütün bunların hesabını soruyoruz. Pandemi var dediler. Yazık günah değil mi bu milletin parasına? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Hiç mi vicdanınız sızlamadı.

“BÖYLE BİR BAKAN BU ÜLKE İÇİN TEHLİKELİDİR”

26 bin diyabetik çocuk var bu ülkede. 26 bin çocuk şu anda bunların diyabet pompaları insülin pompaları olmadığı için komplikasyonlar yaşıyor. Bacaklarını gözlerini Allah korusun böbrek.. Allah korusun bir sürü sıkıntı yaşıyorlar ki.. Yalvardık Sağlık Bakanına, ya bu çocuklara pompa verin.

Daha sonra gittik Mehmet Şimşek’e şu çocukların pompası için bütçe ayırın. Ne biliyor musunuz toplam bütçe? 20 milyon dolar ya.. Bir sağlık bakanı kendi hastanelerine 60 milyon dolar teşvik alacak bu ülkenin 26 bin çocuğuna, zavallı çocuğuna günde 6 defa kolunu bacağını delen acı çeken çocuğuna bu parayı vermeyecek.

E şimdi biz buna hesap sormayacak mıyız? Mecliste konuştum soru önergesi verdim cevap yok. Ki böyle bir bakan bu ülke için tehlikedir.