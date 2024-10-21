Fahrettin Koca'ya 'yenidoğan' tepkisi! Attığı tweeti hemen sildi

Sağlık Bakanlığı döneminde, çok sayıda bebeğin özel hastanelerde ölümüne ilişkin bilgisi olduğu iddia edilen Fahrettin Koca bu konu ile ilgili sessizliğini korurken uzun zamandır ilk kez bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşım ise yenidoğan çetesi üzerine değil FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölümü hakkında oldu.

Kamuoyunun bebek ölümleri skandalına ilişkin açıklama yapmasını beklediği Fahrettin Koca, Gülen'le ilgili tweetini tepkiler üzerine 2 dakika sonra sildi.

Koca sildiği paylaşımında "15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var" diye yazmıştı. Eski bakana yenidoğan çetesi ile ilgili açıklama yapmaması nedeni ile tepkiler geldi. Koca bu mesajı silince de bu kez Koca'nın paylaşımını silmesine ilişkin paylaşımlar geldi. Bunun üzerine Koca yaklaşık 20 dakika sonra mesajını genişleterek yeni bir paylaşım daha yaptı ve "Bu ülkenin insanı onun bozgunculuğuna, vatana ihanetine, teröristliğine şahittir. 15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var" diye yazdı.

Bu ülkenin insanı onun bozgunculuğuna, vatana ihanetine, teröristliğine şahittir. 15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2024

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ, KOCA'YA VERDİĞİ BEBEK ÖLÜMLERİNE İLİŞKİN SORU ÖNERGESİNİ HATIRLATTI

Fahrettin Koca'nın sağlık bakanlığı döneminde bebeklerin gereksiz tedavilerle öldürüldüğüne ilişkin bir soru önergesi verildiği ancak Fahrettin Koca'nın bu soru önergesini yanıtlamadığı ortaya çıkmıştı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez kapatılan 10 özel hastaneden biri olan Özel Reyap Hastanesi'nde ölen bebeklerle ilgili bir sorunu önergesi verdiği ve 300 kişilik bir çeteden bahsettiği açıklayarak, önerge metnini paylaşmıştı.