Fahriye Evcen'den tatil pozları. Peş peşe paylaşım yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fahriye Evcen'den tatil pozları. Peş peşe paylaşım yaptı

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılından bu yana mutlu bir evliliği ve iki oğlu olan Fahriye Evcen, şimdilerde tatilin tadını çıkardı. Ünlü oyuncu, havuz başında beyaz mayosuyla verdiği pozları peş peşe paylaştı. Evcen'in tatil karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Yıllar önce "Çalıkuşu" dizisinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de dünyaevine girmişti.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'e kavuşmuştu.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Mutlu evliliği süren ünlü oyuncu, şimdilerde zamanının tümünü ailesiyle geçiriyor.

Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Evcen, bu defa beyaz mayosuyla havuz başında pozlar verdi.

YORUM YAĞDI

Hasır şapkası ve beyaz mayosuyla kamera karşısına geçen Evcen, paylaşımına "Aloha" (Merhaba) notunu düştü.

Ünlü ismin pozlarına kısa sürede beğeni yağarken 'harika görünüyorsun', 'kim der iki çocuk annesi', 'muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı.

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