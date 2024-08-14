Fahriye Evcen'den tatil pozları. Peş peşe paylaşım yaptı

Yıllar önce "Çalıkuşu" dizisinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de dünyaevine girmişti.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'e kavuşmuştu.

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Mutlu evliliği süren ünlü oyuncu, şimdilerde zamanının tümünü ailesiyle geçiriyor.

Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan Evcen, bu defa beyaz mayosuyla havuz başında pozlar verdi.

YORUM YAĞDI

Hasır şapkası ve beyaz mayosuyla kamera karşısına geçen Evcen, paylaşımına "Aloha" (Merhaba) notunu düştü.

Ünlü ismin pozlarına kısa sürede beğeni yağarken 'harika görünüyorsun', 'kim der iki çocuk annesi', 'muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı.