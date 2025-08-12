Fahriye Evcen’in hamlesi hayranlarının gözünden kaçmadı! Büyük aşk bitiyor mu?

14 milyona yakın takipçisi bulunan Fahriye Evcen, Instagram profilinden “Özçivit” soyadını kaldırarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan bu değişiklik “Ayrılık mı geliyor?” yorumlarını getirdi. Çiftin hayranları arasında endişe yaratan bu durum, magazin gündemine bomba gibi düştü.

FAHRİYE EVCEN’İN HAMLESİ UZUN SÜRMEDİ

Saatler içinde Fahriye Evcen, Instagram profiline “Özçivit” soyadını yeniden ekledi. Bu hareket, ayrılık iddialarını bir nebze yatıştırdı.

Ünlü çift, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

BU OLAYIN ARDINDA NE VAR?

Fahriye Evcen’in soyadı değişikliği bir yanlışlık mı, yoksa çift arasında bir gerilim mi var? Magazin dünyası, çiftin yapacağı açıklamayı merakla bekliyor. Sizce bu hareket sadece bir sosyal medya kazası mı, yoksa daha büyük bir hikayenin habercisi mi?