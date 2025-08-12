Fahriye Evcen’in hamlesi hayranlarının gözünden kaçmadı! Büyük aşk bitiyor mu?

Kaynak: Haber Merkezi
Fahriye Evcen’in hamlesi hayranlarının gözünden kaçmadı! Büyük aşk bitiyor mu?

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Çalıkuşu dizisi setinde başlayan aşk hikayelerini 2017’de görkemli bir düğünle taçlandırmıştı. Çocukları ile “mükemmel aile” tablosu çizen çift, geçtiğimiz saatlerde Fahriye Evcen’in hamlesi ile ayrılık dedikodularını alevlendirdi.

14 milyona yakın takipçisi bulunan Fahriye Evcen, Instagram profilinden “Özçivit” soyadını kaldırarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan bu değişiklik “Ayrılık mı geliyor?” yorumlarını getirdi. Çiftin hayranları arasında endişe yaratan bu durum, magazin gündemine bomba gibi düştü.

kk.jpg

FAHRİYE EVCEN’İN HAMLESİ UZUN SÜRMEDİ

Saatler içinde Fahriye Evcen, Instagram profiline “Özçivit” soyadını yeniden ekledi. Bu hareket, ayrılık iddialarını bir nebze yatıştırdı.

Ünlü çift, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

.jpg

BU OLAYIN ARDINDA NE VAR?

Fahriye Evcen’in soyadı değişikliği bir yanlışlık mı, yoksa çift arasında bir gerilim mi var? Magazin dünyası, çiftin yapacağı açıklamayı merakla bekliyor. Sizce bu hareket sadece bir sosyal medya kazası mı, yoksa daha büyük bir hikayenin habercisi mi?

juuj.jpg

gg.jpg

hh.jpg

Son Haberler
Hami Mandıralı'nın yeni görevi belli oldu!
Hami Mandıralı'nın yeni görevi belli oldu!
Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
Çatı katında yapılan kaynak yangın çıkarttı!
Çatı katında yapılan kaynak yangın çıkarttı!
Diyarbakır’da "Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi
Diyarbakır’da "Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi
Doktorların e-imzasını kullanan kamu personeli gözaltına alındı!
Doktorların e-imzasını kullanan kamu personeli gözaltına alındı!