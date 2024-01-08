Fairy herkesi tasarrufa davet ediyor

Mutfaklarda tasarrufu en etkili şekilde gerçekleştirmenin yolunun daha az deterjanla soğuk suda ve kısa programda bile üstün performans sunarak daha az enerji tüketimi sağlayan inovatif ürünlerle mümkün olabildiğini biliyor musunuz? P&G’nin bulaşık deterjanı markası Fairy, daha az su ve enerji kullanımını mümkün kılan inovatif ürünleriyle, hem cebinize hem de dünyamıza iyi bakıyor. “Kısa Programa Geçin”, “Düşük Isıda Yıkama Yapın”, ve “Ön Yıkama Yapmayı Bırakın” diyen Fairy, enerji tasarrufu yaparken üstün temizlikten de ödün vermiyor. Üstün performanslı ürünleriyle, daha az su ve enerji kullanımına ve daha az deterjanla daha fazla elde bulaşık yıkamaya kapı açarak, aile bütçesine büyük katkı sağlıyor.

ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR

Kaynakları boşa harcamadan kullanmanın önemi artarken, hem sahip olunan değerleri korumak hem de küresel ısınmada ve iklim değişikliğinde önemli bir rol üstlenen karbon ayak izini bulaşık yıkarken düşürmek için, soğuk suda bile etkili ve ön yıkama gerektirmeyen yenilikçi ürünler sunan Fairy, bulaşıklarda kısa programa geçildiğinde elektrik faturalarında paket başına 165 TL, bulaşıklar soğuk suda yıkandığında ise yılda 300 TL’ye varan enerji tasarrufu sağlıyor.

TÜKETİCİLER ÇEVRECİ YAŞAM TARZINI BENİMSEMİŞ

Şirketin 31 ülkede gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye’ye ait verilere bakıldığında nüfusun %75’inin çevreyi çok önemsediğini belirttiği ve daha çevreci bir yaşam tarzına sahip olmayı istediği görülüyor. Ancak bunu hayata geçirenlerin oranı %35'te kalıyor. Yani ülkemizde %40 düzeyinde niyet-eylem açığı söz konusu. Eyleme geçememenin en önemli nedenlerinden biri sürdürülebilirlik odaklı ürünlerin daha pahalı olduğu kanısı. Zaman bulamamak da bir başka neden olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer faktör ise “Bunu zaten kimse yapmıyor, ben yapsam ne faydası olur ki?” düşüncesi. Oysa herkesin atacağı ufak adımlarla önemli bir etki yaratılabilir. Üstelik, daha az enerji kullanımına olanak tanıyan ürünler sayesinde enerji tasarrufu yaparken üstün temizlikten ödün vermeden hem bütçeden hem de zamandan tasarruf edilebilir.

SOĞUK SUYA GEÇİN FATURALARI AZALTIN

Her evin günlük rutin işleri arasında yer alan bulaşık yıkama, dünyanın sürdürülebilirliği açısından büyük önem yaşıyor. Üstelik bu süreçte en büyük pay, düşünülenin aksine üretim, ambalaj, içerik ve dağıtımdan yani üründen değil tüketicinin bulaşıklarda “sıcak su kullanımı”ndan kaynaklanıyor. Fairy’nin bütün Avrupa genelinde yaptığı Yaşam Döngüsü Analizi, ısıtma süreçlerinin, elde yıkama işlemlerinden meydana gelen karbon ayak izinin %93'ünü, bulaşık makinesi kullanımına bağlı karbon ayak izinin ise %72'sini oluşturduğunu gösteriyor. Fairy, ön yıkama yapmaya, sudan geçirmeye veya ovalamaya gerek olmadan kusursuz temizlik sağlayan ürünleri ile enerji, su, zaman tasarrufuna katkıda bulunuyor. Enerji tasarrufu yaparken üstün temizlikten ödün vermeyen ürünleri sayesinde bulaşık yıkama sürecinden kaynaklanan karbon ayak izini azaltıyor.

ÖN İŞLEMLERDE BİLE SICAK SU TERCİH EDİLİYOR

Türkiye’de tüketicilerin %76’sı bulaşıkları 35 derece veya daha yüksek sıcaklıkta yıkıyor. Ancak suyu ısıtmak için harcanan enerji, suyun sıcaklığı yükseldikçe daha da artıyor. Fairy’nin elde yıkama bulaşık deterjanları ise soğuk suda bile etkili üstün formülü sayesinde ise bulaşık yıkanan suyun derecesini 42’den 23’e düşürdüğünüzde bile mükemmel sonuç sağlıyor. Bu sayede suyun ısınmasında kullanılan doğalgaz, boşa harcanmaktan kurtuluyor. Fairy’nin soğuk suda temizlik sağlayan elde yıkama ürünü ile 300 TL’ye varan enerji tasarrufu yaratmak mümkün. Türkiye’de tüketicilerin %71’inin vazgeçemediği en büyük alışkanlık, bulaşıkları makineye koymadan önce suda bekletme, ovalama, sudan geçirme gibi ön işlemleri yapmak. Üstelik bunu yaparken de sıcak su tercih ediliyor. Tüm bunlar, kaynakların daha fazla boşa harcanmasıyla ciddi bir ekonomik kayıp yaratıyor. Tüketicilerin daha az su, elektrik ve doğalgaz kullanıp üstün temizlik elde etmesine odaklanan Fairy, ön yıkama yapmayı gerektirmeyen güçlü ürünleri ile tasarruf yapmayı kolaylaştırıyor.