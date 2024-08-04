Faiz indirimi ne zaman başlayacak? Banka devleri tahminlerini açıkladı

Piyasaların gözü kulağı Fed’in zaman faiz indireceğinde. Banka devleri ABD tarafında açıklanan veriler sonrası Fed’in faiz indirimine gidebileceği tarihe yönelik ön görülülerini paylaştı.

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin, Temmuz’da 114 bin kişi artışla beklentilerin altında açıklanması ve işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,3’e çıkması sonrasında piyasalarda değişiklik görüldü.

Bununla beraber, ABD’de istihdam hızı temmuzda ivme kaybederken, işsizlik ise neredeyse 3 yılın zirvesine ulaştı. Gelen verilerin ardından piyasalarda tüm gözler Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağı ihtimaline çevrildi.

Politika faizini 23 senenin zirvesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutan Fed, Temmuz 2023'ten arka arkaya 8 toplantıda faizi değiştirmedi.

ABD'li Bank of America, Fed'in 2024’te eylül ve aralıkta faiz indirimi yapmasını tahmin ederken, eylülde 25 baz puan faiz indirimi yapmasını öngörüyor.

JPMorgan, Fed'in hem eylül hem kasımda 50 baz puan faiz indirimi yapacağını tahmin ediyor.

Goldman Sachs, Fed'in eylül, kasım ve aralıkta art arda üç defa 25 baz puanlık faiz indirimini yapabileceği öngördü.

Citi, Fed'in eylül ve kasım aylarında yarım puanlık faiz indirimi yapmasını öngörüyor.

Yatırımcılar, Fed'in eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi ile politikayı gevşetmeye başlayacağını fiyatlıyorlar.

CME Fed Watch'a göre, piyasalar eylülde yüzde 78 ihtimalle faiz indirimini fiyatlıyor. Kasım ve aralık ayında da 25'er baz puan daha faiz indirimi bekleniyor.