'Faiz indirimleri peş peşe gelecek'. Dev banka tarih verdi

Dünyaca ünlü finans devi banka Barclays, Türkiye ekonomisiyle ilgili yeni analizini kamuoyuyka paylaştı. Yapılan analizde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği tarihle ilgili tahminlerine de yer verdi.

İngiltere merkezli Barclays’in paylaştığı analizde ilk faiz indirim kararının daha önce ocakta geleceği tahmininde bulunan ekonomistler, bu kez kasım ayına dikkat çekti.

Ünlü ekonomistlerin raporunda, Merkez Bankası’nın kasım ayında faiz indirimine başlayacağını ve faiz indirimlerinin 250’şer baz puan olarak devam edeceğini beklediklerini ifade etti.

Ekonomistler, politika faizinin 2025 yılının Ağustos ayına kadar yüzde 25’e düşürülmesini beklediklerini ifade etti. Yapılan analize göre 2025 yılının eylül ayında gerçekleşen enflasyon oranına göre, reel politika faizinin negatife dönmesi bekleniyor.