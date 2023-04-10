CHP'li Faik Öztrak: 98 ülkenin nüfusundan fazla işsizimiz var

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından Türkiye'deki hem işsizlik hem de cari açığa dair dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımında bulundu.Öztrak yaptığı açıklamada, Türkiye'de 98 ülkenin nüfusundan fazla işsizin bulunduğunu söyledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış gerçek işsiz sayısı diye yorumladığı rakamları bir grafikle paylaşan Öztrak şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetin başarısı, Vatandaşlarına ne kadar iş bulabildiğiyle ölçülür. Gerçek işsiz sayısı mevsim etkilerinden ayıklandığında; Bir yılda 948 bin kişi arttı. Bunun 569 bini son bir ayda işsizler ordusuna katıldı."

“İŞSİZ VATANDAŞLARIMIZIN SAYISI 8 MİLYON 941 BİN KİŞİYE ULAŞTI”

Öztrak şunları söyledi:

“Hükümetin başarısı, vatandaşlarına ne kadar iş bulabildiğiyle ölçülür. Gerçek işsiz sayısı mevsim etkilerinden ayıklandığında; Bir yılda 948 bin kişi arttı. Bunun 569 bini son bir ayda işsizler ordusuna katıldı.

*İşsizlik oranında dünyadaki rakiplerimizin arasında Surinam, Tanzanya, Belize var. Memleketimizde, işsiz vatandaşlarımızın sayısı ise 8 milyon 941 bin kişiye ulaştı. Bu, dünya üzerindeki 98 ülkenin nüfusundan fazla.”

ÖZTRAK CARİ AÇIKLA İLGİLİ DE PAYLAŞIMDA BULUNDU

İlk 2 ayda 18,8 milyar dolar cari açık verdiğini belirten Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

“Saray’ın ‘Devalüasyon yoluyla cari fazla verme, uluslararası rezervleri artırma ve enflasyonu düşürme' balonu patlamaya devam ediyor. İlk 2 ayda 18,8 milyar dolar cari açık verdik. Bu, geçen yılın %54 üzerinde. Tüm yıl için öngörülen cari açığın yarısından fazlası, 2 ayda gerçekleşti.

*18,8 milyar dolarlık cari açığın; 14 milyar doları döviz rezervini eriterek 1 milyar doları ise kaynağı belirsiz para girişiyle karşılanmış. Son bir yılda Net Hata-Noksan kaleminden giren kaynağı belirsiz para 25 milyar dolar. Cari açığın bilinen imkanlarla finanse edilmesi, giderek güçleşiyor.”