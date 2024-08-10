Faiz yıl sonunda ne olacak? İki dev banka açıkladı

Geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı. MB’ye göre enflasyonun yıl sonunda yüzde 38 olması bekleniyor.

Merkez Bankası’nın enflasyon değerlendirmesinin ardından 2 dev banka da analizlerini paylaştı.

ENFLASYON YÜZDE 36

ABD'li banka Goldman Sachs ekonomistleri Başak Edizgil ve Clemens Grafe, Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın 3. enflasyon raporu sonrası kaleme aldığı notta bankanın 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmadığını hatırlattı.

Raporda, enflasyonun yıl sonunda yüzde 36’ya düşmesi beklenirken, risklerin yukarı yönlü olduğu aktarıldı.

Açıklamada, “Haziran ve Temmuz’da enflasyonun beklenmedik şekilde düştüğü, ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve hanehalkının enflasyon beklentilerindeki iyileşme ile fiyat baskılarının yılın geri kalanında ciddi şekilde azalması bekleniyor.” denildi.

YIL SONU FAİZ NE OLACAK?

Bir diğer ünlü Amerikan bankası Citi analistleri Gültekin Işıklar ve İlker Domaç, MB’nin enflasyon tahminlerinin değişmediğini ve bankanın 2025’te güçlü bir dezenflasyon öngördüğünü belirtti.

Analistler, TCMB’nin Kasım’a kadar faizlerde bir değişiklik yapmayacağını, yıl sonu politika faizi tahminlerinin ise yüzde 45 olduğunu açıkladı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmediklerini ve sırasıyla yüzde 38, yüzde 14 ve yüzde 9 seviyelerinde kalacağını ifade etti. Karahan, para politikasındaki sıkı duruşu fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdüreceklerini vurguladı.