Faizsiz evlilik kredisi ödemeleri başlıyor! Genç çiftlere büyük destek

15 Şubat’ta başlayan başvurular sonrası, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerden binlerce çiftin başvurduğu faizsiz kredi, gençler için büyük bir fırsat sunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber’de yaptığı açıklamada, “Eğitim programlarına katılıp, resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerin kredi ödemelerine 21 Mayıs itibarıyla başlıyoruz.” dedi.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği, gençlerin hayatını kolaylaştıracak bir adım olarak öne çıkıyor.

Deprem bölgesinde pilot uygulama başlatılan projede, şu ana kadar 8 bin 563 çift başvuru yaptı, ve 2 bin 13 gence evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetleri verildi.

Aile ve Gençlik Fonu, aile müessesesini desteklemek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla kuruldu ve “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” ile evliliklerin sağlam temeller üzerine kurulması hedefleniyor.