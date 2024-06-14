Faizsiz evlilik kredisinde yeni gelişme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’nun ikinci etap ödemelerini Kurban Bayramı nedeniyle daha önce bir tarihe çektiklerini söyleyerek, ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, bu doğrultuda başvuru yaparak evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetinden faydalanan, Mayıs ayı içerisinde de resmi nikâhlarını gerçekleştiren bin 203 çifte toplam 180 milyon 450 bin TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

Aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu’nu oluşturduklarını söyleyen Bakan Göktaş, aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini, aileleri güçlendirmeyi ana hedefleri olarak belirlediklerini söyledi.

Bakan Göktaş, projeyle gençlerin evlilik aşamasında sağlıklı bir adım atmalarını ve mutlu bir aile hayatı kurmalarını desteklediklerini belirtti.

FAİZSİZ 150 BİN DESTEK

İlgili projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandığını anımsatan Bakan Göktaş, başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağladıklarını bilgisini de paylaştı.

DANIŞMANLIK HİZMET

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’na bugün itibarıyla 9 bin 992 çiftin başvuru yaptığını aktararak, şartları sağlayan 2 bin 976 çifte evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade etti.