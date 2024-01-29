'Falaka' davasında gerekçeli karar açıklandı! Kargocunun cezasında indirim yapılmıştı

Mahkeme gerekçesinde, sanığın cep telefonunda depolanmış halde birden çok farklı tarihlerde yüklenmiş video bulunduğuna yer vererek, “Sanığın, ‘müstehcenlik’ suçunu birden fazla kez işlediği anlaşılmış, sanığın kastının yoğunluğu gözetilerek alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle ceza tayin edilmiştir. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri de dikkate alınarak ‘iyi hal’ indirimi yapılarak, hükmün açıklanması geri bırakılmıştır” göferekrüşünde bulundu.

Melikgazi ilçesinde kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T.'nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp, gözlerine uyku bandı takarak, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp, falakaya yatırdığı iddia edilmişti. Erkan T.'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan ‘güzel’ dediklerine 500 TL, ‘çirkin’ dediklerine 250 TL ödeme yaptığı öne sürülmüştü. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına almıştı. Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları göndermişti. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusu sonrası Erkan T. gözaltına alınıp, adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

Erkan T. hakkında eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle ‘eşe karşı eziyet çektirme’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, ‘müstehcenlik’ suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açılmıştı. Davanın geçen yıl nisan ayında görülen 3’üncü duruşmasına sanık Erkan T., ‘müstehcenlik’ suçundan ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı, ‘eşe karşı eziyet’ suçundan ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

İstinaf mahkemesi, sanık Erkan T.'nin avukatı Ahmet Bozkurt’un itirazı üzerine, ‘müstehcenlik’ suçundan verilen hapis cezasını 1 yıl 6 ay 22 güne düşürmüştü.