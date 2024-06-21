Falcao'nun yeni adresi belli oldu

2019'dan 2021'e kadar Galatasaray formasını terleten Radamel Falcao, şimdi de Kolombiya'nın Millonarios takımıyla anlaşma sağladı.
Galatasaray macerasının ardından İspanya'nın Rayo Vallecano takımında top koşturan Kolombiyalı forvet, bu transferle kariyerinde bir dönüm noktasına imza attı.
BİR İLKE İMZA ATTI
Radamel Falcao, bu hamleyle ilk defa Kolombiya'da futbol oynayacak.
Futbola Arjantin'in River Plate takımının altyapısında adım atan Falcao, Rayo Vallecano'da geçirdiği son dönemde 80 maçta 12 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Falcao kariyerinde Porto, Atletico Madrid, Chelsea ve Manchester United gibi dünya futbolunun zirvesinde yer alan kulüplerde oynadı.
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