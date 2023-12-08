Farah Zeynep Abdullah'ın son pozu olay oldu. 'Selda Bağcan'ı mı oynayacaksın?'

Kızılcık Şerbeti dizisine konuk olan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medyada paylaştığı son pozuyla gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Farah Zeynep Abdullah'ın son pozu olay oldu. 'Selda Bağcan'ı mı oynayacaksın?'

Son günlerde tarzıyla gündemden düşmeyen ve Bihter filmiyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti dizisine katılmış ve herkesi şaşırtmıştı.

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Rolü için başını örten Abdullah, diziye Dilruba karakteri ile dahil olmuştu.

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Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isim bu defa son pozuyla olay oldu.

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Saçlarını kıvırcık yapan Farah Zeynep Abdullah'ın son haline yorum yağdı.

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Bihter, Bergen gibi karakterlere hayat veren ünlü isme bu defa 'Selda Bağcan'ı mı oynayacaksın?' şeklinde yorum yapıldı.

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