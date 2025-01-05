Fareler için VR gözlük geliştirildi

Cornell Üniversitesi'nden bilim insanları, fareler için özel olarak geliştirdikleri küçük sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle dikkatleri üzerine çekti. MouseGoggles adı verilen bu gözlükler, farelerin sanal ortamları nasıl deneyimlediğini ve beyin fonksiyonlarını daha yakından inceleme fırsatı sunuyor. Ancak fareler için geliştirilen bu VR gözlüklerinin sadece sevimli bir görüntü sunmakla kalmadığı, aynı zamanda bilimsel araştırmalarda önemli veriler sağladığı da vurgulanıyor.

FARELER VE SANAL GERÇEKLİK

MouseGoggles, insanların kullandığı VR gözlüklerinden farklı olarak, farelerin başlarına takılmıyor. Bunun yerine, fareler sabit bir iskeleye yerleştirilmiş bu gözlükleri takıyor. İki akıllı saat ekranından oluşan ekranlar, Fresnel lensleriyle destekleniyor ve göz hareketlerini ve pupil genişlemesini takip eden teknolojilerle donatılmış. Fareler, sanal dünyada koşarak etkileşimde bulunmak için bir küresel koşu bandını kullanıyorlar. Farelerin, MouseGoggles sayesinde büyük 360 derece ekranlarda gördüklerinden çok daha güçlü bir şekilde ödül ve korku uyarılarına tepki verdikleri gözlemlenmiş.

BİLİMSEL VERİLER VE GELİŞMELER

MouseGoggles, farelerin beyin aktivitelerini inceleyen bilim insanları için büyük bir fırsat yaratıyor. Daha önce farelere sanal ortamda testler yapılırken, onları büyük ekranlarda sanal dünyalarda hareket etmeye teşvik eden yöntemler kullanılıyordu. Ancak farelerin bu tür testlerde gösterdikleri tepki, MouseGoggles ile yapılan testler kadar güçlü olmamıştı. Bu yeni teknoloji, farelerin beyin fonksiyonlarını daha ayrıntılı bir şekilde incelemeyi mümkün kılıyor.

Yapılan testlerde, fareler bir "yaklaşan yırtıcı" simülasyonu olan karanlık bir lekede büyük bir tepki verdiler. Farelerin gözbebekleri genişledi, yavaşladılar ve vücutlarını geriye doğru çekerek korku tepkisi verdiler. Cornel Üniversitesi'nden nörobilimci Matthew Isaacson, bu tür testlerin geleneksel ekranlı VR sistemlerinde farelerin hiçbir tepki vermediğini belirtiyor. Ancak, MouseGoggles ile fareler, ilk kez bu tür bir testte büyük bir tepki vererek adeta yırtıcılardan kaçıyormuş gibi bir izlenim yarattılar.

FARELERİN BEYİN FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

MouseGoggles kullanılarak yapılan başka bir deneyde, fareler sanal bir pistte ödüller alacak şekilde eğitildi. Farelerin, ödül alacakları noktada yavaşlayarak tekrar tekrar aynı noktada yalama hareketi yapmaları, onların mekânsal öğrenme yetilerini sergiledi. Ödüller verilmediğinde bile, fareler alışkanlıklarını sürdürdü ve bu durum, farelerin sanal ortamda bekledikleri ödülleri öğrenebileceklerini ortaya koydu.

BİLİMSEL HEDEF VE GELECEK VİZYONU

MouseGoggles'un geliştirilmesinin arkasındaki nihai amaç, farelerin beynindeki daha karmaşık nörolojik süreçleri test edebilmek. Artık daha gerçekçi bir VR deneyimi sunan bu teknoloji, bilim insanlarının farelerin beyin tepkilerini farklı senaryolarda incelemelerini sağlayacak. MouseGoggles'un, farelerin sanal dünyada gerçekçi bir şekilde hareket etmelerini sağlayarak, bilimsel araştırmalarda yeni bir dönemi başlatacağı öngörülüyor.

Geliştirilen bu teknolojinin, VR gözlükleri ve sanal gerçeklik araştırmalarında daha önce görülmemiş bir düzeye ulaşılmasını sağladığı ifade ediliyor. Cornell Üniversitesi'nden biyomedikal mühendis Chris Schaffer, daha gerçekçi bir davranış testi yapabilmenin, beynin işlevlerini daha doğal bir şekilde incelemeyi mümkün kılacağını belirtiyor.