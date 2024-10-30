Fas ile Fransa arasında 21 anlaşma imzalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Fas ile Fransa arasında 21 anlaşma imzalandı

Fas ile Fransa arasında düzenlenen ekonomi forumunda çeşitli alanlarda 21 anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Başkent Rabat'daki Fas-Fransa Ekonomi Forumu'nda dağıtılan tanıtım broşürlerine göre, bu anlaşmalar iki ülke arasında ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, yenilenebilir enerji, eğitim, bilimsel araştırma, tarım ve teknoloji alanlarında işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Anlaşmalardan biri de Batı Sahra'daki illerin kalkınmasını içeriyor.

Anlaşmaları Fas tarafından İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, Fransa tarafından ise Fransız şirketi "Veolia"nın Genel Müdürü imzaladı.

Bu arada 28 Ekim'de Fas'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi temaslarının bugün sona ermesi bekleniyor.

BATI SAHRA SORUNU

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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