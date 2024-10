Fast-food zincirlerini bakteri korkusu sardı! Menülerdeki büyük tehlike yayılıyor

Reuters’te yer alan habere göre, McDonald's'ın E. coli vakalarıyla ilgili yaşadığı sorunlar, ABD'deki rakip fast-food zincirlerini de etkiledi. Burger King ve Yum Brands, Taco Bell, Pizza Hut ve KFC gibi markalar, soğanları menülerinden çıkardıklarını açıkladı. Yum Brands, bazı restoranlarında "temkin amacıyla" soğanları kaldırdıklarını duyurdu.

50 KİŞİ SALGIN NEDENİYLE HASTANELİK OLDU

McDonald's'taki E. coli salgını, ABD'nin Batı ve Orta Batı bölgelerinde bir kişinin ölümüne ve neredeyse 50 kişinin hastalanmasına neden oldu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), McDonald's lokasyonları için etkilenen tedarikçinin Taylor Farms olduğunu doğruladı. Taylor Farms, Colorado'daki bir tesisinde üretilen sarı soğanları geri çağırdığını bildirdi.

FAST-FOOD ZİNCİRLERİNİ E. COLİ SALGINI TEDİRGİN ETTİ

Salgının ardından, Washington D.C.'deki bazı kişiler hamburgerlerden kaçındıklarını belirtti. Bir tüketici, "Şu an bir Quarter Pounder almayı düşünmüyorum, ancak şirketin ve ABD otoritelerinin durumu kontrol altına almak için hızlı hareket ettiğini düşünüyorum. Sorunun kısa sürede çözüleceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

2015'TE FAST-FOOD RESTORANLARININ SATIŞLARINI DÜŞÜRMÜŞTÜ

Geçmişteki E. coli salgınları, örneğin 2015'te Chipotle Mexican Grill'de veya 1993'te Jack in the Box'ta, büyük fast-food restoranlarının satışlarını düşürmüştü. Guelph Üniversitesi'nde gıda bilimi profesörü Keith Warriner, daha fazla vaka olabileceği konusunda uyarıda bulundu. "E. coli 157'nin kuluçka süresi genellikle on gündür. Son bildirilen vakaların birinin geçen hafta olduğunu düşündüm. Sorun, diğer vakaların henüz salgınla ilişkilendirilmemiş olabileceğidir" ifadelerini kullandı.

50,000 DOLARDAN FAZLA TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Yetkililer, McDonald's hamburger köftelerinin etkilenip etkilenmediğini araştırmaya devam ediyor. Ancak, E. coli, doğru şekilde pişirildiğinde etlerde öldürülüyor. McDonald's'ın Quarter Pounder'ı ise çiğ, dilimlenmiş soğanlarla servis ediliyor. McDonald's, hasarı sınırlamak için hızlı hareket etti ve ABD Başkanı Joe Erlinger, güveni yeniden inşa etmeleri gerektiğini ifade etti. Çarşamba günü, bir Colorado'lu, salgınla ilgili McDonald's'a karşı 50,000 dolardan fazla tazminat talep eden bir dava açtı