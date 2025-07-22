Fas’ta yeni enflasyon oranları açıklandı

Fas Yüksek Planlama Komisyonu tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılının haziran ayında ülkedeki yıllık enflasyon oranı yüzde 0.4 ile sabit kaldı. Bu oran, mayıs ayındaki seviyeyle aynı olup son bir yılın en düşük seviyesini korudu. Özellikle gıda ve alkolsüz içecekler kaleminde fiyat artışları gözlendi. Bu kategorideki yıllık fiyat artışı mayısta yüzde 0.4 iken haziranda yüzde 0.8’e çıktı. Ülke genelinde özellikle süt ürünleri, taze sebzeler ve ekmek fiyatlarında artış rapor edildi.

Buna karşılık, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde yıllık artış bir miktar yavaşlayarak yüzde 3.4 seviyesinde kaydedildi. Aynı şekilde lokanta ve oteller grubunda da enflasyon düşüş yönlü eğilim gösterdi ve mayıstaki yüzde 3.9 seviyesinden yüzde 3.8’e geriledi.

ULAŞIM FİYATLARINDAKİ GERİLEME YAVAŞLADI

Ulaşım kalemindeki fiyatlar ise önceki aya göre daha az düştü. Mayısta yüzde 4.3’lük bir gerileme görülürken, haziran ayında bu oran yüzde 3.4 oldu. Akaryakıt fiyatlarının sabitlenmesi ve toplu taşımada yapılan sübvansiyonlar bu düşüşün temel nedenleri arasında yer aldı.

Mobilya, ev eşyaları, giyim ve ayakkabı gibi kategorilerde ise fiyat değişimleri sınırlı kaldı. Mobilya ve ev eşyalarında yüzde 0.4, giyim ve ayakkabıda ise yüzde 0.7 oranında artış görüldü. Sağlık ve eğitim gibi kamu hizmetlerine bağlı kalemlerde de fiyatlar sabit kalma eğilimini sürdürdü. Özellikle eğitimde yıllık yüzde 2.3’lük artış dikkati çekti.

AYLIK BAZDA ARTIŞ YENİDEN BAŞLADI

Fas ekonomisinde tüketici fiyatları mayıs ayında aylık bazda yüzde 4.0 oranında düşüş yaşamıştı. Ancak haziranda bu eğilim tersine döndü ve aylık enflasyon oranı yüzde 0.4 artış gösterdi. Bu artış, büyük ölçüde mevsimsel etkilerle birlikte iç talepteki toparlanmaya bağlanıyor.

Ekonomistler, düşük enflasyon oranlarının Merkez Bankası’nın faiz politikasında yeni hamlelere alan tanıyabileceğini belirtiyor. Ülkede enflasyonun 2025’in ikinci yarısında sınırlı ölçüde artabileceği öngörülüyor.