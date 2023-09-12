Fas’taki depremde can kaybı 2 bin 862’ye yükseldi

Fas’ı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 862’ye, yaralı sayısı ise 2 bin 562’ye yükseldi.

KAYNAK: İHA
Fas’taki depremde can kaybı 2 bin 862’ye yükseldi

Fas'ın El-Huz bölgesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 862’ye, yaralı sayısının ise 2 bin 562’ye yükseldiğini duyurdu.

Ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğu kaydedilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ancak artık zamanla da mücadele edildiği bildirildi.

Fas, şu ana kadar koordinasyon eksikliğinin çalışmaları olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle sadece İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arama kurtarma ekibi gönderme teklifine olumlu yanıt verirken, gerekli görüldüğü durumda diğer ülkelerden de yardımların kabul edilebileceğini açıklamıştı.

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