Fatih Altaylı 1 milyon kazanan yarışmacının parasının kaç dolar ettiğini açıkladı

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Rabia Birsen Güvercin adlı yarışmacı, 1 milyonluk soruyu açtırdı. Güvercin,1 milyonluk soruda doğru cevabı verdi ve büyük ödülün sahibi oldu.

36 bin dolara denk düşüyor

Para ödülünün yıllar içerisinde dolar bazında değer kaybetmesi sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Fatih Altaylı da kendi internet sitesinden "Yeni yarışmamız: Kim FİAT Egea almak ister" başlıklı bir yazı yazdı. Altaylı, büyük ödül olan 1 milyon TL'nin 36 bin dolara denk düşmesine dikkat çekti.

Fatih Altaylı, şu ifadelere yer verdi:

"Önceki akşam genç kızımızın kazandığı 1 milyon TL bugünkü kurla hemen hemen 36 bin dolar ediyor. 660 bin dolardan 36 bin dolara inen büyük ödül! 2011'de 3 Ferrari almaya yeten bu ödül ile bugün belki bir FİAT Egea alabilirsiniz. O da acele ederseniz, zam gelmeden alabilirseniz. Yoksa o da imkansız olabilir."

1 MİLYON TL'LİK SORU NEYDİ?

1 milyon TL'lik soru "Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" oldu. Sorunun cevabı: V şıkkı oldu.

Türkiye’deki 81 ilin adında V harfi Ş, G ve H harflerine göre daha az bulunuyor.