Fatih Altaylı 1 milyon kazanan yarışmacının parasının kaç dolar ettiğini açıkladı

Kim Milyoner Olmak İster'de Rabia Birsen Güvercin 1 milyonluk para ödülünün sahibi oldu. Gazeteci Fatih Altaylı, para ödülünün 36 bin dolara denk gelmesiyle ilgili bir yazı kaleme aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Altaylı 1 milyon kazanan yarışmacının parasının kaç dolar ettiğini açıkladı

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Rabia Birsen Güvercin adlı yarışmacı, 1 milyonluk soruyu açtırdı. Güvercin,1 milyonluk soruda doğru cevabı verdi ve büyük ödülün sahibi oldu.

36 bin dolara denk düşüyor

Para ödülünün yıllar içerisinde dolar bazında değer kaybetmesi sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Fatih Altaylı da kendi internet sitesinden "Yeni yarışmamız: Kim FİAT Egea almak ister" başlıklı bir yazı yazdı. Altaylı, büyük ödül olan 1 milyon TL'nin 36 bin dolara denk düşmesine dikkat çekti.

Fatih Altaylı, şu ifadelere yer verdi:

"Önceki akşam genç kızımızın kazandığı 1 milyon TL bugünkü kurla hemen hemen 36 bin dolar ediyor. 660 bin dolardan 36 bin dolara inen büyük ödül! 2011'de 3 Ferrari almaya yeten bu ödül ile bugün belki bir FİAT Egea alabilirsiniz. O da acele ederseniz, zam gelmeden alabilirseniz. Yoksa o da imkansız olabilir."

ekran-alintisi-008.jpg

1 MİLYON TL'LİK SORU NEYDİ?

1 milyon TL'lik soru "Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" oldu. Sorunun cevabı: V şıkkı oldu.

Türkiye’deki 81 ilin adında V harfi Ş, G ve H harflerine göre daha az bulunuyor.

İlgili Haberler
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Öne Çıkanlar
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ali Babacan iktidarın vatandaşın ocağına incir ağacı dikeceği gizli planı ilk kez açıkladı Ekonomi
Ali Babacan iktidarın vatandaşın ocağına incir ağacı dikeceği gizli planı ilk kez açıkladı
Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı Güncel
Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı
Kızılgeyik avı kararı TBMM'de Güncel
Kızılgeyik avı kararı TBMM'de
Taşlar sopalar konuştu yumruklar havada uçuştu Güncel
Taşlar sopalar konuştu yumruklar havada uçuştu
Sınavsız şekilde üniversite okuyarak devlet memuru olan Suriyeli'den skandalı ortaya çıkaran İlay Aksoy'a dava Güncel
Sınavsız şekilde üniversite okuyarak devlet memuru olan Suriyeli'den skandalı ortaya çıkaran İlay Aksoy'a dava
Gupse Özay'dan yeni film müjdesi! Setlere dönüyor Magazin
Gupse Özay'dan yeni film müjdesi! Setlere dönüyor
İsviçre'de bir göçmen sokakta yürüye yürüye tuvaletini yaptı Güncel
İsviçre'de bir göçmen sokakta yürüye yürüye tuvaletini yaptı