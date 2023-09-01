Fatih Altaylı alkollü içki yasağının arkasındaki gerçek niyeti açıkladı

İstanbul Valiliği’nin yayınladığı genelge ile park, sahil ve piknik alanı gibi alanlarda alkol tüketimini yasaklamasının yankıları sürüyor. Genelge sonrası açıklama yapan Valilik sadece taşkınlık yapanlara işlem yapılacağını savunsa da genelge İstanbul Barosu tarafından yargıya taşındı.

Gazeteci Fatih Altaylı Valiliğin genelgesi sonrası yazdığı köşe yazısında çarpıcı bir konuya dikkat çekti. Altaylı, kentteki silahlı çetelere vurgu yaparak, kentteki asayişin sağlanması için çalışmaya tekel bayileri ve alkol yasağından başlanmaması gerektiğini söyledi.

Altaylı’nın köşe yazısındaki ilgili bölümünde “Eğer gerçek amaç huzur ve asayişse işe İstanbul’u 19.yüzyılın Teksas’ına, 20. yüzyıl başının Chicago’suna çeviren eli silahlı çetelerden başlanırdı. Tekel bayilerinden ve alkol yasağını hatırlatmaktan değil.” İfadelerini kullandı.

Altaylı Twitter hesabında ise “Kamusal alanlarda alkollü içki yasağı pek çok ülkede var ama bizde niyet başka.” paylaşımı yaptı.