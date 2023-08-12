Fatih Altaylı Arap ve Fransız yanlısı Halil Konakçı'nın büyük korkusunu açıkladı

Editör: Özlem Kıral

Atatürk düşmanı imam Halil Konakçı yaptığı bir konuşmada Hatay’ı ‘Arap yurdu’ ilan etmişti. Konakçı, Hatay’ın Türkiye’ye katılması sonrası ezanın yasaklandığını iddia etmişti.

Konakçı’nın skandal sözlerine Fatih Altaylı’dan ikinci kez tepki geldi.

Altaylı, “Acı olan, haine Diyanet’ten, bizim kesemizden maaş ödeniyor olmasıdır” demişti.

Bu kez Altaylı Konakçı’yı destekleyenlere de tepki gösterdi.

Altaylı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hatay Araplarındır Fransızlarındır diyen Halil Konakçı yanlız değildir diye kampanya başlatmış bir grup hain. Tabii yalnız değil. Korkudan 4 koruma ile geziyor. Bu arada salaklar yalnız değil “yanlız” yazmışlar. İhanet ve cehalet kolkola geziyor

NE OLDU?

Cumhuriyeti ve laikliği açıkça hedef almasıyla gündeme gelen ve tepki çeken sözleriyle özellikle sosyal medyanın da hedefinde olan Halil Konakçı, tepki çekecek açıklamalarına her gün bir yenisini ekliyor.

Daha önce polis korumasıyla gezdiği ve Diyanet kadrosuna alındığı ortaya çıkan Konakçı bu kez konuşmasında Hatay’ı Arap ve Kürt yurdu ilan ederken, Hatay Fransa’da kalsaydı dedi.

KONAKÇI'YI DESTEKLEYENLER HASTAG AÇIKLADI

Öte yandan Konakçı'yı destekleyenler sosyal medyada "HalilKonakçıyalnızdeğildir" hastagi açıldı.

ALTAYLI İLK TEPKİSİNDE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Gazeteci Fatih Altaylı Konakçı’nın skandal sözleri nedeniyle ateş püskürdü.

Altaylı, Hatay’ı yeniden Suriye toprağı yapmaya çalışan kişinin Esad rejimi ya da Baas sözcüsü olmadığına dikkat çekti. Altaylı, “Acı olan, haine Diyanet’ten, bizim kesemizden maaş ödeniyor olmasıdır” ifadelerini kullandı.