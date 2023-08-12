Fatih Altaylı Arap ve Fransız yanlısı Halil Konakçı'nın büyük korkusunu açıkladı

Hatay'ı Arap yurdu ilan eden Halil Konakçı’yla ilgili Fatih Altaylı dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak Konakçı’yı destekleyenlere tepki gösterdi.

Fatih Altaylı Arap ve Fransız yanlısı Halil Konakçı'nın büyük korkusunu açıkladı

Editör: Özlem Kıral

Atatürk düşmanı imam Halil Konakçı yaptığı bir konuşmada Hatay’ı ‘Arap yurdu’ ilan etmişti. Konakçı, Hatay’ın Türkiye’ye katılması sonrası ezanın yasaklandığını iddia etmişti.

Konakçı’nın skandal sözlerine Fatih Altaylı’dan ikinci kez tepki geldi.

Altaylı, “Acı olan, haine Diyanet’ten, bizim kesemizden maaş ödeniyor olmasıdır” demişti.

Bu kez Altaylı Konakçı’yı destekleyenlere de tepki gösterdi.

Altaylı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hatay Araplarındır Fransızlarındır diyen Halil Konakçı yanlız değildir diye kampanya başlatmış bir grup hain. Tabii yalnız değil. Korkudan 4 koruma ile geziyor. Bu arada salaklar yalnız değil “yanlız” yazmışlar. İhanet ve cehalet kolkola geziyor

ddd.jpg

NE OLDU?

Cumhuriyeti ve laikliği açıkça hedef almasıyla gündeme gelen ve tepki çeken sözleriyle özellikle sosyal medyanın da hedefinde olan Halil Konakçı, tepki çekecek açıklamalarına her gün bir yenisini ekliyor.

Daha önce polis korumasıyla gezdiği ve Diyanet kadrosuna alındığı ortaya çıkan Konakçı bu kez konuşmasında Hatay’ı Arap ve Kürt yurdu ilan ederken, Hatay Fransa’da kalsaydı dedi.

KONAKÇI'YI DESTEKLEYENLER HASTAG AÇIKLADI

Öte yandan Konakçı'yı destekleyenler sosyal medyada "HalilKonakçıyalnızdeğildir" hastagi açıldı.

ALTAYLI İLK TEPKİSİNDE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Gazeteci Fatih Altaylı Konakçı’nın skandal sözleri nedeniyle ateş püskürdü.

Altaylı, Hatay’ı yeniden Suriye toprağı yapmaya çalışan kişinin Esad rejimi ya da Baas sözcüsü olmadığına dikkat çekti. Altaylı, “Acı olan, haine Diyanet’ten, bizim kesemizden maaş ödeniyor olmasıdır” ifadelerini kullandı.

fatih-altayli-cok-kanalli-bir-youtube-televizyonu-hazirliyoruz.jpg

ukiu-001.jpg

İlgili Haberler
Yılmaz Özdil Halil Konakçı için tek bir cümlelik twit attı. Ortalığı alt üst etti
Ümit Özdağ Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulunacak
Cemal Enginyurt Halil Konakçı'ya şampanya patlatan türbanlıları gösterdi
Hatay'ı Arap yurdu ilan eden Halil Konakçı'ya gerçek bir imamdan tarih dersi
Fatih Altaylı Hatay’ı Arap yurdu ilan eden Halil Konakçı’ya ateş püskürdü
Öne Çıkanlar
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Hawai'deki yangındaki dehşet gökyüzünü sardı. 67 kişi öldü Dünya
Hawai'deki yangındaki dehşet gökyüzünü sardı. 67 kişi öldü
Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti Magazin
Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti
Kerem Ökten yarın için büyük uyarıyı yaptı. Havayı koklayan adam gördüklerini alelacele duyurdu Güncel
Kerem Ökten yarın için büyük uyarıyı yaptı. Havayı koklayan adam gördüklerini alelacele duyurdu
FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın kefaleti iptal edildi Dünya
FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın kefaleti iptal edildi
Vergisini peşin ödeyene ceza Ekonomi
Vergisini peşin ödeyene ceza
Meclis'teki Akbelen görüşmesine katılmayan muhalefet milletvekillerinin bahanesi ortaya çıktı Siyaset
Meclis'teki Akbelen görüşmesine katılmayan muhalefet milletvekillerinin bahanesi ortaya çıktı
Harry Kane Bayern Münih'te. Dev bonservis Spor
Harry Kane Bayern Münih'te. Dev bonservis