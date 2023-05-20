Fatih Altaylı çok yakında diyerek yeni adresini açıkladı

Geçtiğimiz gün Habertürk’ten ayrılan Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından Youtube kanalı kuracağını açıkladı.

Editör: Sami Gürel

Altaylı’nın sosyal medya hesabında paylaştığı yazısına bir okuyucusu, “Fatih bey, youtube kanalı açmayı düşüyor musunuz ?” şeklinde yorum getirdi.

Altaylı ise okuyucusunun sorusuna “Açacağım yakında” yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Seçimin ilk turunun sonlanmasının ardından ayrılık kararı alan Altaylı, "Türkiye yeni bir dönemece girerken, dost dediğim birine daha fazla dert olmamam gerek herhalde. Benim özgürlüğüm, onun yükü olmamalı.

Bu yüzden de aslında bir süredir kafamda olan bir şeyi hayata geçirmenin zamanı geldiğine inandım.

Ve dün 15 yıldır çok yakın çalıştığım ve güvendiğim Sevgili Kenan Tekdağ'la konuştuk. Yolları ayırmaya karar verdik" ifadeleriyle Habertürk’e veda etmişti.