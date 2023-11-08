Fatih Altaylı Dilan Polat hakkında neler açıkladı

Haklarında “Kara para aklama” soruşturması başlatılan sosyal medya fenomeni, güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat gündemi salladı.Çift kara para aklama ve örgüt kurma suçlarından cezaevine girdi.

Sosyal medyada hem çifte üzülen hem de hakkettiler diyen iki kısım var. Ayrıca, çiftin çocuklarının da annesi babasız kalması sosyal medyayı ikiye böldü.

Gazeteci Fatih Altaylı YouTube kanalında Dilan Polat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fatih Altaylı, Dilan Polat hakkında şunları dedi:

Bunların çocuklar var.. Bana ne lan bana ne. Herkesin çocuğu var. Çocuğunu düşünüyorsan böyle işlere girmeyeceksin. Ben şunu yaptım ama çocuğum var, adam öldürdüm ama çocuğum var. Bundan 1 ay önce 750 bin lira harcıyorum diyordun ama şimdi noldu ayda 200 bin kazanıyorum.

750 bin ne 200 bin ne bana bir anlat bunu. Hiç acınacak tarafı yok. Milletle dalga geçerken iyiyidi. Milleti dolandırırken iyiydi, kara para aklarken iyiydi. Milletin parasını tırtıklarken iyidi. Şimdi ben zavallıyım, bayılmalar falan. Yazın yediğin hurmalar kışın bir tarafını tırmalar.

NE OLMUŞTU?

Haklarında “Kara para aklama” soruşturması başlatılan sosyal medya fenomeni, güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat, Türkiye’nin önemli gündem maddeleri arasına girdi.

Pahalı arabaları, saçlarına yaptırdığı Euro bigüdileri gibi gösterişli yaşamlarıyla dikkat çeken çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Engin Polat ve Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüpheliler, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet”le suçlanıyor. Çiftin milyonlarca liralık kara para trafiğini yönettikleri iddia edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Dosyada adı geçenlerin şirketler aracılığıyla milyonlar lira aklamaya çalıştığı iddia edildi. Sızan ve yalanlanmayan soruşturma raporlarına göre, iddialar şöyle:

Dilan Polat ve ilişkili olduğu kişi ve kurumlar özellikle internet üzerinden yapılan satışlardan elde edilen kurum gelirlerini vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullandı.

Elde edilen hasılatın nakit olarak çekildi, bu paranın şahsi hesapları ile özellikle Milda Gayrimenkul şirketine nakit olarak yatırıldı, lüks araç ve gayrimenkul alındı, böylece suçtan kaynaklanın malvarlığı değerlerini aklama suçu işlendi.

İnternet mecralarındaki satışların gerçekliği, ilişkili kurumlar adına alınan POS’lar üzerinden başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasadışı bahis vb. şüphelerin bulunması nedeniyle söz konusu şüphelerin izalesinin ilgili banka ve ödeme kuruluşlarından alınan verilerin incelenmesi ile mümkün olabileceği, illeri inceleme sonuçlarının ayrıca ele alınması gerektiği değerlendirildi.

Dilan ve Engin Polat’ın da arasında olduğu 12 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Savcılık tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısında, şüpheli Ahmet Gün’ün kendine ait tasfiye halindeki 5 şirketten Dilan Polat’a ait firmaya bir mal alış ve satışı olmadan para gönderdiğine yer verdi. 150, 98, 29 ve 25 milyon liralık sahte fatura düzenlediği belirtildi.

POLAT ÇİFTİYLE BERABER KİMLER TUTUKLANDI?

Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat’ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.