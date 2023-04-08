Fatih Altaylı Erdoğan'ın 20 Nisan'daki doğalgaz planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik ve doğalgazda nisan ayından itibaren indirime gidileceğini açıkladı. Buna göre; elektrikte yüzde 15 doğalgazda da yüzde 20 indirim uygulanacak.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye ve doğal gaz fiyatlarında indirim yapılacağına değindi.

"ERDOĞAN 'YENİ' BİR 'MÜJDE' VERECEK"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 20 Nisan’da yapılacak büyük bir tören ile Karadeniz’de bulunan doğal gazın karaya ulaşacağı ve BOTAŞ’ın sistemine akmaya başlayacağını belirterek, "Bana gelen bilgilere göre, 20 Nisan’da yapılacak doğal gazın karaya ulaşması töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeni' bir 'Müjde' verecek ve doğal gaz fiyatında bir indirim açıklayacak" dedi.

DOĞAL GAZ FİYATINDA BİR İNDİRİM DAHA

Altaylı, "Elbette bu indirim, yerli doğal gazın ucuza mal edilmesinden ve toplam maliyetleri düşürmesinden kaynaklanmayacak tam aksine doğal gazdaki sübvansiyon Hazine’ye biraz daha fazla fatura edilecek ama yine de algı olarak yerli gaz çıktı fiyat düştü havası oluşacak" ifadesini kullandı.