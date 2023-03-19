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Fatih Altaylı Erdoğan'a hak verdiğini açıkladı: Her türlüsünü hak ediyor

Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı diyerek, Erdoğan'ın Bakan Muş'a verdiği "İmzayı değiştir" tepkisini haklı bulduğunu yazdı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 16:45
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Fatih Altaylı Erdoğan'a hak verdi

Fatih Altaylı Erdoğan'a hak verdiğini açıkladı: Her türlüsünü hak ediyor
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir" sözleriyle eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'hak verdi.'

"BÖYLE BİR İMZA OLMAZ"

"Devletin Bakanı, imzası yüzünden herkesin ve kameraların önünde 'haşlanınca' ne yalan söyleyeyim garipsedim. Sonra imzayı gördüm. Başladım gülmeye. Bakan'ın amiri ne dese haklı" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Gerçekten böyle bir imza olmaz. İlkokul 1. sınıf öğrencisine 'İmza at bakalım' desen yemin ederim daha iyi, daha kimlikli, daha kişilikli bir imza atar. Bu imza her türlü fırçayı hak ediyor.

Bakan Muş şimdi muhtemelen oturmuş imza çalışıyor, hattatlara buldurduğu bir imzayı taklit edip kendi imzası haline getirmeye uğraşıyordur. Keşke birisi kendisine daha önce 'Bu nasıl imza' dese imiş. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı."

Mehmet Muş'un gündeme gelen imzası şu şekilde:

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