Fatih Altaylı kararı duyunca çileden çıktı! "Hep aynı sebepten..."

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalında söylediği sözler üzerine tutuklanmıştı. Daha sonra Gürses, ev hapsi kararı ile serbest bırakılmıştı. Gürses’in tutuklanmasına ilişkin bir destek de Fatih Altaylı’dan geldi. Altaylı, “Hep aynı “yeni düzenleme”. 217. madde. Ya yanlış bilginin yayılması ya da halkı kin ve düşmanlığa tahrik. Çağırsan savcılığa koşa koşa gidecek kişiler, seyahatte otel odasından alınıyor, kelepçeleniyor” dedi. Altaylı ayrıca, geçtiğimiz hafta Perşembe günü “aynı yargı beni de ihmal etmedi” diyerek sitem etti.

“HEP AYNI SEBEPTEN”

Nasuh Mahruki’nin tutuklanması, İsmail Saymaz ve kendisi hakkında başlatılan soruşturma, Nevşin Mengü, Özlem Gürses ve Seyhan Avşar’ın hep aynı sebepten ötürü yargılandığını belirten Fatih Altaylı, “Hep aynı “yeni düzenleme”. 217. madde. Ya yanlış bilginin yayılması ya da halkı kin ve düşmanlığa tahrik. Çağırsan savcılığa koşa koşa gidecek kişiler, seyahatte otel odasından alınıyor, kelepçeleniyor.” dedi.

ALTAYLI’YA YARGIDAN ŞOK!

Fatih Altaylı, ayrıca yargılandığı davadaki yeni gelişmeyi paylaştı. Altaylı, şu ifadeler ile anlattı:

“Geçtiğimiz hafta perşembe günü aynı yargı beni de ihmal etmedi. Geçen sene 8 ay boyunca yurt dışına çıkmamı engelleyen davanın duruşması vardı. Ağustos ayında en sonunda dava açılmış ve bir kadın hakim yurt dışı çıkış yasağımı kaldırmıştı. “Sen misin kaldıran” diyerek hakime HSK tarafından soruşturma açıldı. Ve ilginçtir dava bu hakimin önüne gitti. Benim yasağımı kaldırdığı için soruşturmaya uğrayan hakim benim davama bakacaktı. “Ankara’dan talimat gelmiş, yeniden yurt dışı çıkış yasağı koyacaklar” bilgisi bana kadar ulaştığı için de, yurt dışında katılmam gereken bir spor kurumunun toplantısını birkaç gün öne çekip geçen hafta iki günlüğüne yurt dışına gittim ve döndüm. Ve nitekim beklenen oldu. Yurt dışı çıkış yasağımı ağustos ayında kaldıran hakim bu sefer yeniden yurt dışı çıkış yasağı koydu.Ama ilginç ve alışılmadık biçimde mahkumiyet kararı da verdi. Yani çifte ceza. Hem 2 yıl üç ay hapis, hem de yurt dışı çıkış yasağı. Ve bu kararı verdikten hemen sonra da kendi isteği doğrultusunda başka bir mahkemeye atandı.”

“NEYSE, SAĞLIK OLSUN”

Gazetelerin de cezaya niye çarptırıldığına ilişkin; Fatih Altaylı YouTube kanalından, yapılan yürüyüşler için ‘Abi çıkın da bir de PKK’yı kınayın. Abi şu üzüyor beni kendi evlatlarımıza, Gazze kadar üzülmüyor bunlar’ demiş ve ‘Ulan alçaklar, ulan şerefsizler, ulan aşağılık herifler. Bizim evladımızın Gazze’dekiler kadar değeri yok mu?” ifadeleri kullanıldı” haberler paylaşıldığını aktardı. Altaylı konuya ilişkin, “Biz şehitlerimizi de andık” diyenlerin şikayeti üzerine bu cezayı aldım. Peki siz şehitleri andıysanız, niye üzerinize alındınız diyen bile olmadı. Neyse, sağlık olsun.” ifadeleri ile sözünü noktaladı.