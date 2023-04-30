Fatih Altaylı: Santralin açılmasına 1 yıl var ama seçime 16 gün var

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, geçtiğimiz gün açılışı gerçekleştirilen Akkuyu Nükleer Enerji Santralini yazısında ele aldı.

Fatih Altaylı: Santralin açılmasına 1 yıl var ama seçime 16 gün var

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Akkuyu Nükleer Enerji Santralini konu alan "1 yıl var" başlıklı yazısı dikkat çekti.

Fatih Altaylı, "Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin ilk ünitesi, her şey yolunda giderse, en erken 1 yıl sonra, yani 2024 yılının Nisan ayında üretime geçecek." dedi.

"SANTRALİN AÇILMASINA 1 YIL VAR AMA SEÇİME 16 GÜN VAR"

Fatih Altaylı yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Bugün Türkiye'de hepimizin evlerde kullandığı elektriğe ödediğimiz para belli.

-Evlerde en düşük kademe 1.47 TL. İşyerlerinde 2.30 TL.

Peki Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin ürettiği elektriği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne satış bedeli ne?

-En düşük 12.35 cent, en yüksek 15.33 cent.

Yani en düşük fiyattan bu enerji Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bugünkü kurdan 2.59 TL'ye, en yüksek fiyattan ise 3.21 TL'ye malolacak.

Yani santral çıkış maliyeti, bugün sizin evde dağıtım bedeli dahil kullandığınız enerjiden daha pahalı."

Altaylı, "Şimdi bazılarınız soracaktır “Madem santralin açılmasına en az bir yıl var. Bu tören neyin nesi?” Santralin açılmasına 1 yıl var ama seçime 16 gün var." ifadelerini kullandı.

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