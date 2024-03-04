Fatih Altaylı 'Siz görmeseniz bile çocuklarınız Suriyeli bir Cumhurbaşkanı görecek'

Fatih Altaylı bugün internet sitesinde ‘Erdoğan yapamadı, Şimşek beceremedi sıra Kurum’da’ başlıklı bir köşe yazısı yayımladı. Yerel seçimlere ilişkin AKP’li yetkililerin söylemlerini eleştiren Altaylı yazısının devamında ‘Hiç şüpheniz olmasın’ ara başlığı altında Suriyelilerin ülkemizdeki gelecekleri ve yerel seçimlerde sık sık gündeme gelen ‘Suriye asıllı belediye meclis üyesi, Afgan asıllı belediye başkan adayı’ gibi gündemlere şaşırılmaması gerektiğini belirtti.

“SURİYELİ CUMHURBAŞKANI OLACAK”

Yazısının devamında birkaç sene sonra Suriyelilerin ve Afganların, kendilerini Türkiye’ye yollayan irade tarafından parti kuracaklarını belirten Altaylı, bu durumun bununla da sınırlı olmayacağını ve biz göremesek bile çocuklarımızın Suriyeli bir Cumhurbaşkanı göreceğini açıkladı. Konu hakkında son olarak şu cümleyi kurdu, “Tabii o gün hâlâ adında Türkiye’nin adında Türkiye var ise!”

Altaylı’nın konuya dair yazısı şu şekilde:

“Siz okurlardan sık sık mailler ya da mesajlar geliyor. Şurada Suriye asıllı belediye meclis adayı var, burada Afgan asıllı bilmem ne adayı var diye.

Şaşırmayın. Olacak.

Bunları gördük. Türkiye’den Almanya’ya giden Türk işçilerin çocukları, milletvekili oldu, belediye başkanı oldu, bakan oldu. Şimdi de bize gelen Suriyeliler, Afganlar, Afrikalıların çocukları vekil olacak, belediye başkanı olacak, bakan olacak, cumhurbaşkanı olacak.

Hiç şüpheniz olmasın. Bu kadarla da kalmayacak. Nasıl şimdi AKP, Almanya’da Türklere parti kurdurmaya çalışıyorsa, birkaç sene sonra Suriye lideri Türkiye’deki Suriyelilere, o Afganları Türkiye’ye yollayan irade Afganlara parti kurduracak.

Siz görmezseniz bile çocuklarınız Suriyeli bir Türkiye Cumhurbaşkanı görecek. Tabii o gün hâlâ adında Türkiye’nin adında Türkiye var ise!””