Celal Şengör'den canlı yayında küfür. Fatih Altaylı ve konuklar gülme krizine girdi

Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek Bilim programına, tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, evrimsel biyolog ve Evrim Ağacı kurucusu Çağrı Mert Bakırcı ve yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör konuk oldu.

Canlı yayında Emrah Safa Gürkan, ABD'li gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan için "Carl Sagan'ın isminden başka bir şey bilmiyorum." dedi.

Sagan'ı da eleştiren Celal Şengör ise Gürkan'a dönerek "Sen şimdi Carl Sagan'ı s......Sen tarihçisin" dedi.

Program moderatörü Fatih Altaylı ise bu sözlerden sonra reklam arasına gitti.

Şengör'ün o sözleri sosyal medyada da gündem oldu.