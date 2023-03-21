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Celal Şengör'den canlı yayında küfür. Fatih Altaylı ve konuklar gülme krizine girdi

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör'ün ABD'li gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan hakkında konuşulurken kullandığı ifade sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 04:07
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Fatih Altaylı ve konuklar gülme krizine girdi. Celal Şengör'den canlı yayında küfür

Celal Şengör'den canlı yayında küfür. Fatih Altaylı ve konuklar gülme krizine girdi
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Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile Teke Tek Bilim programına, tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, evrimsel biyolog ve Evrim Ağacı kurucusu Çağrı Mert Bakırcı ve yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör konuk oldu.

Canlı yayında Emrah Safa Gürkan, ABD'li gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan için "Carl Sagan'ın isminden başka bir şey bilmiyorum." dedi.

Sagan'ı da eleştiren Celal Şengör ise Gürkan'a dönerek "Sen şimdi Carl Sagan'ı s......Sen tarihçisin" dedi.

Program moderatörü Fatih Altaylı ise bu sözlerden sonra reklam arasına gitti.

Şengör'ün o sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

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