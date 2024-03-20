Fatih Altaylı'dan bomba Eylem Tok iddiası: ‘Ben Türkiye'ye dönmek istiyorum’ diyebilir

Aşırı hız yaparak çarptığı Oğuz Murat Acı'nın feci şekilde ölmesine ve arkadaşlarının da yaralanmasına sebebiyet veren 16 yaşındaki firari şüpheli T.C. ve onu yurtdışına kaçıran annesi Eylem Tok ülke gündemini işgal etmeye devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün katıldığı bir iftar programında basın mensupların sorularını yanıtladı. Bakan Tunç'un yaptığı "Eylem Tok ve oğlunun iade dosyası ile geçici tutuklama evrakımızı ABD'ye gönderdik. ABD Adalet Bakanlığı'ndan istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık gönderdik, süreci takip ediyoruz. Dosyada bir eksiklik yok" açıklaması yeni bir gündem yarattı.

Basın mensuplarının yargılamanın ABD'de yapılabilip yapılamayacağı yönündeki sorusuna "Yargılayabilir. Yani der ki 'Sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin, benim vatandaşımsın, dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım' diyebilir" karşılığını verdi. Bakan’ın yaptığı bu açıklama pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Gazeteci Fatih Altaylı da Bakan Tunç’un beyanlarını gündeme taşıyan gazeteciler kervanına katıldı. Youtube kanalından yayınladığı videonun bir kısmını Eylem Tok’un ABD’de yargılanma ihtimaline ayıran usta gazeteci konu hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu.

“AMERİKA’DA ÇOK CİDDİ BİR CEZA ALABİLİR”

Altaylı, Eylem Tok’un Amerikan vatandaşlığına geçmiş ise iade edilmeyeceğini şayet Türk vatandaşı ise büyük ihtimalle Amerika'daki oturma süresi dolunca Amerikan makamları kendisini deporte edeceğini söyleyerek “Türkiye'ye deport ederlerse gelir burada yargılanır. Oğlu Amerikan vatandaşı ise eğer onu asla deporte etmezler, iade de etmezler kalır orada” dedi.

Adalet Bakanı Tunç’un ABD makamlarından gelecek olası bir “ben yargılayacağım” cevabına ihtimal vermediğini de iddia eden Altaylı “bunu yapmaya da Amerika'nın hakkı var” yorumunda bulunduktan sonra dikkat çekici şu açıklamaları izleyicileriyle paylaştı:

"Tabii şunu da söyleyeyim o çocuğun Amerika'da yargılanması aslında hakiki bir yargılama olacaksa daha iyi olabilir. Türkiye'de yargılanırsa 6 aya kalmaz dışarı çıkardı. Amerika'da ise çok ciddi bir ceza alabilir. Eğer buradan dosya güzel, tekmil bir dosya halinde yollanırsa oraya, Amerika'da alacağı ceza sonrasında ‘Ben Türkiye'ye dönmek istiyorum’ diyebilir."