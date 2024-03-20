Fatih Altaylı'dan bomba Eylem Tok iddiası: ‘Ben Türkiye'ye dönmek istiyorum’ diyebilir

Züleyha Öncü
Fatih Altaylı'dan bomba Eylem Tok iddiası: ‘Ben Türkiye'ye dönmek istiyorum’ diyebilir
Fatih Altaylı, Youtube kanalından yayınladığı videoda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Eylem Tok'un iadesine yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

Aşırı hız yaparak çarptığı Oğuz Murat Acı'nın feci şekilde ölmesine ve arkadaşlarının da yaralanmasına sebebiyet veren 16 yaşındaki firari şüpheli T.C. ve onu yurtdışına kaçıran annesi Eylem Tok ülke gündemini işgal etmeye devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün katıldığı bir iftar programında basın mensupların sorularını yanıtladı. Bakan Tunç'un yaptığı "Eylem Tok ve oğlunun iade dosyası ile geçici tutuklama evrakımızı ABD'ye gönderdik. ABD Adalet Bakanlığı'ndan istenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık gönderdik, süreci takip ediyoruz. Dosyada bir eksiklik yok" açıklaması yeni bir gündem yarattı.

4-001.jpg

Basın mensuplarının yargılamanın ABD'de yapılabilip yapılamayacağı yönündeki sorusuna "Yargılayabilir. Yani der ki 'Sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin, benim vatandaşımsın, dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım' diyebilir" karşılığını verdi. Bakan’ın yaptığı bu açıklama pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Gazeteci Fatih Altaylı da Bakan Tunç’un beyanlarını gündeme taşıyan gazeteciler kervanına katıldı. Youtube kanalından yayınladığı videonun bir kısmını Eylem Tok’un ABD’de yargılanma ihtimaline ayıran usta gazeteci konu hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu.

3-002.jpg

“AMERİKA’DA ÇOK CİDDİ BİR CEZA ALABİLİR”

Altaylı, Eylem Tok’un Amerikan vatandaşlığına geçmiş ise iade edilmeyeceğini şayet Türk vatandaşı ise büyük ihtimalle Amerika'daki oturma süresi dolunca Amerikan makamları kendisini deporte edeceğini söyleyerek “Türkiye'ye deport ederlerse gelir burada yargılanır. Oğlu Amerikan vatandaşı ise eğer onu asla deporte etmezler, iade de etmezler kalır orada” dedi.

1.jpg

Adalet Bakanı Tunç’un ABD makamlarından gelecek olası bir “ben yargılayacağım” cevabına ihtimal vermediğini de iddia eden Altaylı “bunu yapmaya da Amerika'nın hakkı var” yorumunda bulunduktan sonra dikkat çekici şu açıklamaları izleyicileriyle paylaştı:

"Tabii şunu da söyleyeyim o çocuğun Amerika'da yargılanması aslında hakiki bir yargılama olacaksa daha iyi olabilir. Türkiye'de yargılanırsa 6 aya kalmaz dışarı çıkardı. Amerika'da ise çok ciddi bir ceza alabilir. Eğer buradan dosya güzel, tekmil bir dosya halinde yollanırsa oraya, Amerika'da alacağı ceza sonrasında ‘Ben Türkiye'ye dönmek istiyorum’ diyebilir."

2-002.jpg

Son Haberler
Dolar güne nasıl başladı? Ekonomi
Dolar güne nasıl başladı?
Kotanlı Barajı'nın misafiri Vaşak Yerel Haberler
Kotanlı Barajı'nın misafiri Vaşak
Murat Kurum: Deprem riski bu kadar önemliyken gündemimize Kanal İstanbul'u alamayız Siyaset
Murat Kurum: Deprem riski bu kadar önemliyken gündemimize Kanal İstanbul'u alamayız
Evinde buna uymayanlara 23 bin lira para cezası kesilecek Ekonomi
Evinde buna uymayanlara 23 bin lira para cezası kesilecek
Vücudun dinç kalmasına yardımcı oluyor. İktidarsızlığı gideriyor. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Vücudun dinç kalmasına yardımcı oluyor. İktidarsızlığı gideriyor. İşte o ot
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu. Aylık faizleri görenler bir kez daha baktı Ekonomi
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu. Aylık faizleri görenler bir kez daha baktı
Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Kar yağışı çok kuvvetli geliyor Yaşam
Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Kar yağışı çok kuvvetli geliyor