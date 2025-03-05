Fatih Altaylı'dan bomba iddia: Öyle bir şey söyledi ki herkes bunu konuşuyor…

AKP sözcüsü Ömer Çelik’in “Herhangi bir al ver pazarlık süreci yok” sözlerini yorumlayan ünlü gazeteci Fatih Altaylı, “Ömer Çelik'in söylediği çok inandırıcı değil” dedi. İmralı’da çok açık bir pazarlık olduğunun altını çizen Altaylı, “Öcalan'ın İmralı'da belli bir serbestliğe kavuşacağı ve İmralı’ya giriş çıkışların izne tabi olacağı ve Ümit Özdağ’ın söylemiyle İmralı'nın Ofisi haline geleceği söyleniyor” şeklinde iddiada bulundu.

ALTAYLI: ÖCALAN'IN İMRALI'DA BELLİ BİR SERBESTLİĞE KAVUŞACAĞI SÖYLENİYOR

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, İmralı’daki sürece ilişkin AKP sözcüsü Ömer Çelik’in “Herhangi bir al ver pazarlık süreci yok” sözlerine dünkü YouTube canlı yayınında tepki gösterdi. Altaylı, ayrıca konuşmasında bomba bir iddiada bulundu. Altaylı, “Ömer Çelik'in söylediği çok inandırıcı değil Belli ki bir karşı tarafta bir beklenti var, bu beklenti bir tane olabilir. Çok açık bir pazarlık var, sadece dışarıya pazarlık yokmuş hissi yaratmaya çalışıyorlar. Öcalan'ın İmralı'da belli bir serbestliğe kavuşacağı ve İmralı’ya giriş çıkışların izne tabi olacağı ve Ümit Özdağ’ın söylemiyle İmralı'nın Ofisi haline geleceği söyleniyor” ifadelerini kullandı.

"HÜDA PAR NİYE YALAN SÖYLESİN"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu “Öcalan ile Türkiye istihbaratı arasında yaklaşık 1 yıldır görüşmeler var” açıklamasına ise Altaylı, “İktidarın Güneydoğu'daki akıl hocası gibi görünen HÜDA PAR, anayasadan Türklüğün çıkmasını ve Kürtçenin hem ana dil hem etnik dil olmasını savunuyor. HÜDA PAR niye yalan söylesin” şeklinde doğruladı.