Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: KKM ile 100 milyar dolar soyulduk

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında gerçekleştirdiği yayında KKM'ye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"KÖTÜ YÖNETİMİNİZ TARİHE GEÇECEK"

KKM'nin ülke ekonomisi için bir felaket olduğu değerlendirmesini yapan Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

“Nas diyerek düşürülen faizlerden ötürü ani bir yükseliş trendine giren kurların, özellikle de Türkiye açısından dolar kurunun artışını, Türk lirasının hızlı değer kaybını engellemek için o günkü, dünyanın en kötü ekonomi yönetimi olarak muhtemelen uzun yıllar tarihe geçecek olan ekonomi yönetimimiz, yani işte Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası başkanı, ki Merkez Bankası başkanı değil; Merkez Bankası’nın kapısının önünde bile duramayacak düzeyde bir merkez bankacılığı bilgisine sahip Şahap Kavcıoğlu... Ve gözlerinde anormal parıltılar olan Nurettin Nebati isimli; bakanlık koltuğuna oturtulduğu için kendini bakan zanneden zat ve Saray'da elinde jöle şişesiyle dolaşan arkadaş muazzam bir buluş yaparak bu kur korumalı mevduatı getirdiler. Yani aslında Cumhurbaşkanı'nın düşürdüğü faizleri yükselttiler. Siz bakmayın bunun nasına nusuna, biz size el altından gizli faiz vereceğiz; adına da kur korumalı mevduat diyeceğiz' dediler. Böylece faizi yükselttiler, Türk Lirası'nın değer kaybını, doların yükselmesini durdurdular."

"BİLGİSİZLİKTEN Mİ, CAHİLLİKTEN Mİ, YOKSA BAŞKA NEDENLE Mİ?

“O zaman kardeşim bunun faturasını ödeyemezsiniz dedik... 1970’lerin sonunda bu yapıldı; dövize çevrilir mevduat adı altında... Türkiye battı bundan dolayı. 10-15 yıl sürdü bunu temizlemesi, ‘Ne yapıyorsunuz?’ dedik, dinlemediler. Gözleri parlıyordu ya. Öbürleri zaten jöleli, ne işler çeviriyor çok bilemiyoruz bilgisizlikten mi cahillikten mi yoksa başka nedenle mi yapıyor onu da bilmiyoruz. Merkez Bankası Başkanı... Merkez Bankası Başkanı olacak tip değil zaten Kavcıoğlu. Sonunda iş buraya geldi.

"100 MİLYAR DOLAR FARKLI ÜLKELERE GİTTİ"

Altaylı, önceki gün bir yemekte karşılaştığı önemli bir bürokratın KKM ilgili iddialarını şu ifadelerle aktardı:

“Dedi ki bugüne kadarki faturası 100 milyar dolar. İşte 100 milyar dolar demek, Türkiye’de kamu-özel işbirliği denen projenin toplamının yıllara yayılmış maliyeti, Türkiye için 150 milyar dolar falan olacak. Hiç olmazsa orada da büyük kazık yedik de geçen gün CHP’li bir genel başkan yardımcısı açıkladı, Yavuzyılmaz'dı galiba, ’37 milyar dolar kazık yedik’ dedi.

Orada hiç olmazsa 2-3 tane köprü, kilometrelerce otoyol var, hastane var, havaalanları falan bir şeyler var karşılığında. Ve sonunda da yarın öbür gün Türkiye’ye doğru düzgün bir yönetim gelirse, memleketin çıkarını koruyacak bir iktidar olursa otururlar bu müteahhitlerle, ‘Kardeş sen buradan çok para kazandın ya da çok kazanmana gerek yok, bir indirim falan yap’ derler, uzlaşılır. Uzlaşılmazsa tahkime gidilir yine uzlaşılır.

Vergi koyarsın zararını azaltırsın. Burada bu para gitti kardeşim. Kur korumalı mevduatta 100 milyar dolar bugüne kadar uçtu gitti. O parayı tahsil ettiler... Bankaya bu parayı yatıranlar Türk halkının vergilerinden gelen bu parayı tahsil ettiler ve şöyle bir düğmeye basarak dünyanın farklı ülkelerindeki bankalarına yolladılar. 100 milyar dolar uçtu gitti. Ve orada da ne köprü ne de bir şey. haybeden verilmiş para.”

Fatih Altaylı, bürokratın ayrıca, paranın ufak bir kısmının Türkiye’deki hakiki mudilere gittiğini ve bunun 20’de birinden bile az olduğunu iddia ettiğini de sözlerine ekledi.

"DÜNYADAN BİR YIKAMA OPERASYONU OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Bürokratın paraların çoğunluğunun gittiğini öne sürdüğünü aktaran Altaylı, “Bir yerden de dünyadan da bir yıkama operasyonu olarak görülüyor. Çünkü buradaki bu faizle paralar hem katlandı, bir koyup iki aldılar, hem de laundry…Türkiye’de bankacılık sistemi içerisinde temizlenmiş ve katlanmış bir para. Bu para dünyanın neresine giderse gitsin kardeşim Türkiye’de devlet bankası, o bankada, bu bankada, legal para haline geldi diyor. 100 milyar dolar Türkiye’ye zarar sadece KKM” dedi.

"VATANA İHANETTEN YARGILANMALI"

Bunun yanı sıra 128 milyar doların da Merkez Bankası’ndan satıldığına dikkat çeken Altaylı, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Bu parayı da koy; bu hakiki bir ihanettir. Bunu cumhurbaşkanına kim götürüp kabul ettirdiyse bunların vatana ihanetten yargılanması lazım. Bu kadar Türkiye’ye kötülüğü kimse yapmamıştır, bak kimse diyorum. Kimse... Türkiye’de 1500 tane ajan yakalasan falan bu kötülüğü toplasan yapamaz. Ve bunun sorumlularının, bunu kimin önerdiğini devlet biliyor. Ha şunu da sordum; peki kim bu paraları aldı biliyor musun? ‘Devlet biliyor’ dedi. Bu da enteresan. Ama 100 milyar dolar sadece, kimden Türkiye’ye sokulan kazık. Türk halkının parası bir takım bir yerlere peşkeş çekildi.”