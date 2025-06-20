Fatih Altaylı’dan manidar yorum! Padişahını boğan millet, babasını bile ömür boyu iktidarda istemez

Şu anda AKP ve MHP seçmeni dışında buna destek verecek kimse olmayacağını vurgulayan Fatih Altaylı şöyle konuştu:

Halkın yüzde 70'i buna karşıymış. Olumsuz ve çok olumsuz verenlerin oranı yüzde 70'miş. Bu oran çok da beklediğim oran, çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Bakın, Türk halkına çeşitli nedenlerle kızabilirsin, Türk halkının oy verme biçimine, oy kullanma alışkanlıklarına bir sürü nedenle kızabilirsin, katılmayabilirsin. Hatta çok sinirlenip; yok bidon kafalı, yok göbeğini kaşıyan adam falan filan da diyebilirsin. Bunlar o kişilerin kendi fikirleri… Fakat Türk halkı sandığı sever ve gücün kendisinin olmasını ister. Yani oraya babasını seçse koysa, babasını değiştirme ihtimalini elinde tutmaktan hoşlanır. Bu tabii yeni bir şey de değil.

BU MİLLETİN GEÇMİŞİNE BAKMAK YETERLİ

Geçmişine bakın bu milletin, yakın geçmişinden de söz etmiyorum, uzak geçmişine bakın… Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman padişahını yuhlamış bir millettir. Az uz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı… Suikast demeyelim de komploya kurban giden veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen…

Fatih Altaylı soruyor: Kemal Bey’in dilini kedi mi yedi?

Şimdi o yüzden öyle baktığın zaman bu halk her şeyden vazgeçebilir ya da vazgeçmiş gibi görünür. Ama seçme hakkının elinden alınmasından ve kendi kaderini kimin belirleyeceğini belirleme hakkının elinden sonsuza kadar alınmasından hoşlanmaz. O yüzdendir ki burada hakiki bir diktatörlük kurma hayali olanlar asla kuramazlar. Tam bunu kurduklarını zannederken bir de bakarlar ki kuramamışlar. Tam aksine bu onların da lehine olmaz, ülkenin de lehine olmaz.

HERKES ERDOĞAN’DAN NEFRET ETMİYOR AMA…

Çok net görüyoruz işte; bu ülkenin yüzde 70'i Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyor anlamına gelmez bu. Ülkenin bir bölümü elbette ki Tayyip Erdoğan'dan hoşlanmıyor, bir bölümü nefret ediyor olabilir ama yüzde 70'i Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyor değildir. Yüzde 70'i “Bir dakika kardeşim biz sana yetki verdik ama bunu hanedan haline gel, hayat boyu orada kal, hatta sonunda da oğluna, damadına yeğenine devret” istemez.

Türk halkı geçmişe baktığın zaman hiçbir zaman istemediğini de görüyorsun, Türk halkının bir şeyi vardır; ya bir dakika ben önemliyim, ben seni sevdiğim için sen oradasın, ben senden memnun olduğum için oradasın, sen bana efelemezsin. Türk halkının yüzde 70'i bu kanaattedir. Bu sonuç da onu gösteriyor.