Fatih Altaylı'dan şok iddia. Kim bu iktidarın 'kiraladığı' gazeteciler

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında bugün yayınladığı videoda şok iddialarda bulundu. Altaylı, bazı gazetecilerin kamu kaynaklarından aktarılan paralarla muhalef adaylarını yıpratma görevini üstleneceğini iddia etti. Altaylı o muhalefet adaylarının başında ise Ekrem İmamoğlu geldiğini ima etti. Bunların duyum olduğunu belirten YouTube kanalında yaptığı açıklama şöyle:

"Sayın Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapmış olduğu bir televizyon programında Ahmet Bey Eee gereğini artık siz yaparsınız. Bakın neydi öbür adamın adı Abdülkadir Selvi gereğini yapıyor.

Siz de artık yaparsınız falan diyerek zaten bu konuda görevli olduğunu biliyorduk. Ancak şunu son günlerde şunları duyuyorum. Yani duyuyorum derken dedikodu babında değil şeyli ne diyeyim çok sağlam kaynaklardan. Birtakım gazetecilere bir takım muhalif gibi görünebilmek muhtemel. Tam da böyle muhalif olmayan birtakım gazetecilere Türkiye'yi tanıtma fonundan galiba veya böyle bir iki tane daha kamu kaynağından para aktarıldığını ve bunların seçim döneminde muhalefetin adaylarını yıpratma ya da muhalefetin adaylarını zora sokacak birtakım önerilerde bulunma görevini aldıklarını çok emin kaynaklarından duyduk bunu da söyleyeyim yani "