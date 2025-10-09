104 gündür tutuklu olan ünlü gazeteci Fatih Altaylı’nın tutukluluğuna geçtiğimiz günlerde devam kararı verilmişti. "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Mahkeme Altaylı'nın "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, kaçma şüphesinin bulunması değerlendirildiğinde tutuklanma tedbirinin ölçülü olması" sebebiyle tahliye talebini kabul etmemişti. Duruşma 26 Kasım'a ertelenmişti.

"BOŞ KOLTUK" TİME DERGİSİNDE

Altaylı’nın YouTube hesabı üzerinden yaptığı “Fatih Altaylı yorumlayamıyor” başlık videolarına ara verdi. Boş koltuklu videoları dünyayı sağlamaya devam ediyor. Time dergisinde Afşin Yurdakul’un köşe yazısında cezaevinden sürdürdüğü yayıncılık faaliyetleri ve YouTube’daki yükselişe dikkat çekti.

Yurdakul, şunları dile getirdi:

“Altaylı, cezaevinden haber yapmaya devam etti ve izleyici kitlesi giderek büyüdü. Marketing Türkiye ve Medya Takip Merkezi’nin Temmuz ayı verilerine göre, kanalı 60 bin yeni abone kazandı, videoları 28 milyon izlenmeye ulaştı. Hükümetin etkisi altındaki medya ortamında, dayanışma ve bağımsız habere duyulan özlem, Altaylı’yı ülkenin YouTube’unda en çok izlenen gazetecisi haline getirdi.”