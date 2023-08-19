Fatih Altaylı’nın da FETÖ’nün 10. Türkçe Olimpiyatlarına katıldığı video ortaya çıktı

Gazeteci Fatih Altaylı, dün Youtube yayınında teknik adam Emre Belözoğlu’nu FETÖ’cülükle suçladı.

Fatih Altaylı’nın da FETÖ’nün 10. Türkçe Olimpiyatlarına katıldığı video ortaya çıktı

Ancak Altaylı’nın kendisinin de geçmişte FETÖ’nün düzenlediği Türkçe Olimpiyatları’na katıldığı ve bu örgüte övgüler yağdırdığı bir video sosyal medyada paylaşıldı.

Altaylı: Her sene geliyorum zaten

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, Altaylı’nın 10. Türkçe Olimpiyatları açılış gecesinde verdiği bir röportaj görülüyor. Altaylı, röportajda şunları söylüyor: “Her sene geliyorum zaten. Hem açılışına hem kapanışına. Gurur verici. Bu coğrafyada kurulmuş devletlerin 100 senelik açığını kapatıyor. Kore’deki Türk okulunu da gezdik. Hakikaten şaşırtıcı, müthiş işler yapıyorlar.”

Altaylı’nın bu sözleri, FETÖ’ye sempati duyduğunu ve bu örgütün propagandasını yaptığını gösteriyor. Altaylı’nın bu videoyu nasıl açıklayacağı ise merak ediliyor.

AKP de FETÖ ile yakın ilişki içindeydi

Öte yandan, FETÖ ile mücadele ettiğini iddia eden AKP’nin de geçmişte bu örgütle çok sıkı ilişkiler içinde olduğu biliniyor. FETÖ’nün düzenlediği Türkçe Olimpiyatları’na dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu üyeleri, AKP yöneticileri ve milletvekilleri de katılıp destek veriyordu.

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