Fatih Altaylı'nın programına Nur Sürer konuk oldu

Tutuklu Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan ünlü Sanatçı Nur Sürer'in 'Nasılsınız?' sorusuna verdiği cevap sosyal medyada çok paylaşıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı 95 günden bu yana Silivri'de tutuklu. Altaylı tutuklu olmasına rağmen Silivri'den gönderdiği notlar ile gündemi domine etmeye devam ediyor. Her gün yayımlanan videolara tanınmış siyasileri sanatçılar ve isimleri konuk alan Altaylı'nın programına bugün ünlü oyuncu/sanatçı Nur Sürer konuk oldu.

Altaylı'nın notlarında yine Türkiye ve dünya gündemi yer aldı. Altaylı'nın gündeme dair yorumlamalarının ardından sözü ünlü oyuncu Nur Sürer aldı. Sürer, Altaylı'nın koltuğuna oturmasının ardından kendisine 'Nasılsınız?' sorusu yöneltildi. Sürer'in bu soruya verdiği yanıt ise Türkiye gündeminin içler acısı halini oraya serdi.

Sürer 'Nasılsınız?' sorusuna katledilen kadınlardan yoksulluk içinde çocuğunu okula gönderen aileleri, fikirleri nedeni ile hapiste olan avukatlardan siyasilere kadar örnek vererek yanıt verdi. Sürer'in yanıtı şu şekilde oldu.

-Nur Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız?

Bu soruyla başlanıyordu değil mi? Nasılım? Burada biraz uzun konuşmak istiyorum. Katledilen kadınların annesi gibi hissediyorum kendimi. Ablası gibi, kardeşi gibi hissediyorum. Şimdi çok zamanı, çocuklarını istedikleri gibi okula yerleştiremeyen ailelerin acısını hissediyorum. Açlık sınırının çok altında aylık alan asgari ücretli gibi hissediyorum kendimi. Onun dışında yani çok derdimiz var. Düşünce özgürlüğünden ötürü cezaevlerinde yatan gazeteciler, avukatlar, siyasetçiler, belediye başkanları gibi hissediyorum. Onların aileleri gibi hissediyorum kendimi. Derdimiz çok yani.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada tutuklanmıştı.