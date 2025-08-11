Fatih Altaylı'ya bir soruşturma daha!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı'ya bir soruşturma daha!

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'ya 'yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle bir soruşturma daha başlatıldı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, 5 Ağustos tarihli yayından ötürü YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verilen Fatih Altaylı'ya, aynı tarihli yayın sebebiyle bir soruşturma daha açıladığını duyurdu.

Soruşturma; Türk Ceza Kanunu’nun 207 maddesi gereğince "yanıltıcı bilgiyi yaydığı" iddiası üzerinden başlatıldı.

"Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası isteniyordu. Altaylı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a Cahit Sıtkı Tarancı’nın bir şiirini paylaşması sonrası ise YouTube kanalına erişim engeli getirilmişti.

Ünlü gazeteci İsmail Saymaz ise meslektaşı Fatih Altaylı'ya aynı programdan ötürü bir soruşturma daha açıldığını paylaştı. Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Altaylı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 207 maddesi gereğince yanıltıcı bilgiyi yaydığı iddiası ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı. Bu arada, Altaylı hakkındaki soruşturma, videonun yayınlandığı 5 Ağustos günü başlatılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, mahkemeye gönderdiği yazıda, milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulması suçlamasıyla 5 Ağustos’taki yayının ve YouTube kanalının erişime engellenmesini istiyor. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, iki talebe ek olarak, savcılık talep etmediği halde içeriklerin çıkarılmasına da karar veriyor. Altaylı’nın avukatları itiraz etti. YouTube henüz kararı uygulamış değil."

