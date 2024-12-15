Fatih Arda İpcioğlu’ndan Kayakla Atlama Dünya Kupası’nda tarihi başarı

Kaynak: DHA
Fatih Arda İpcioğlu’ndan Kayakla Atlama Dünya Kupası’nda tarihi başarı

Milli Kayakla Atlamacı Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası Finali’nde 250 puan toplayarak 20’nci sırada yer aldı.

Milli Kayakla Atlamacı Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dünya Kupası Finali’nde 134.5 metre atlayıp 250 puan toplayarak 20’nci sırada yer aldı.

Bu sonuçla Fatih Arda, Türkiye Kayakla Atlama Dünya kupası yarışmalarında tarihin en iyi derecesini elde etti.

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Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama Milli Takım sporcuları tarihi başarılara devam ediyor. Almanya’nın Tıtısee-neustant atlama kulesinde organize edilen Dünya Kupası yarışında Fatih Arda İpcioğlu, elemede 120 metre atlayarak üst tura yükseldi. Başarılı bir sezon geçiren sporcu, elemede 132 metre atlayarak 124.9 puan ile adını finale yazdırdı. 30 sporcunun katıldığı final müsabakasında da 134.5 metre atlayıp 250 puan toplayarak 20’nci sırada yer alan milli sporcu, Türkiye Kayakla Atlama Dünya kupası yarışmalarında tarihin en iyi derecesini elde etti. Fatih Arda bu sonuçla 2026 Kış Olimpiyat Oyunları için emin adımlar ile ilerlemeye devam etti.

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Kayakla Atlama Milli Sporcusu Muhammed Ali Bedir ise ilk turda 110 metre atlayarak üst tura yükseldi. Muhammed Ali Bedir bu turda 117.5 atlayarak yarışmasını tamamladı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, kayakla atlamada başarılı sonuçlar almaya devam eden milli sporcuları ve milli takım antrenörleri Franc Nejc ve Samet Karta’yı tebrik etti.

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