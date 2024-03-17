Fatih Erbakan CHP'ye yüklendi. ‘Çöp çamur çukuruna batırdılar’

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Karabük’te partililerle bir araya geldi. Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, Önce 31 Mart'ta, ardından da 2028 yılında iktidar olacaklarını ifade etti.

Erbakan, konuşmasının devamında “Meydanlar, caddeler, sokaklar, milletimiz ‘Yeniden Refah’ diyor. Trakya'dan Anadolu'ya, doğusundan batısına bütün bir millet topyekun ‘Yeniden Refah’ diyor. Akın akın, fecir fecir Yeniden Refah’a koşuyor. Bu seçimlerin parlayan yıldızı Yeniden Refah Partisi’dir. Bu seçimlerde oylarını arttıracak tek partidir diyorlar” ifadelerini kullandı.

“CHP’Lİ BELEDİYELER YÜKSEK DOLAR FAİZİYLE BORÇLANIYOR”

CHP’nin yüksek faizle dolarla borçlandığını iddia eden Erbakan, “Böyle bir noktada CHP’ye mi gidecek? CHP’nin belediyecilikte ne yaptığı zaten ortada. 1980’den 1994’e kadar çöp, çamur çukuruna batırdılar şehirlerimizi. Bu millet 1994’te koşa koşa o belediyeleri Refah Partisi'ne teslim etti. Canını SHP-CHP anlayışından zor kurtardı.

Bugün de yine CHP’nin belediyeleri dünyanın en yüksek dolar faiziyle borçlanıyor. Belediyeleri boğazına kadar borca batırıyor ve o borcun faizini de millete yaptığı hizmetlere zam yaparak milletten çıkarıyor. Onun için yağmurdan kaçarken doluya tutulmayacağız” diye konuştu.