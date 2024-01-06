Fatih Erbakan Erdoğan’a ittifak resti çekti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan AKP ile yerel seçimde ittifak ile ilgili açıklama yaptı. Erbakan AKP ile İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortak aday çıkarmak için görüştüklerini belirterek pazartesi günü yapılacak son görüşmeye dikkat çekti. Erbakan gazetecilerin sorularını yatılarken konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bu görüşmeler 2 görüşme halinde bugüne kadar gerçekleştirildi. Bir tanesi de en son dün akşam gerçekleştirildi, AK Parti heyeti, genel merkezimize ziyarette bulundu. Pazartesi günü son bir görüşme yapılmış olacak ve durum netleşmiş olacak. Bizim buradaki hedefimiz sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’de büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde bir ittifak noktasındadır. Pazartesi günü son nokta konulmuş olacak, bir anlaşma söz konusu olmazsa bizim Ankara, İstanbul ve İzmir’de de belediye başkan adaylarımızla seçimlere gireceğiz, bu konuda hazırlıklarımız var”

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞINI YETERSİZ BULDU

Erbakan, partisinin il başkanları ile yaptığı toplantıda asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zammı yetersiz bulduklarını söyledi. Erbakan, “Ocak 2005’ten bu yana son 19 senede, yani 228 ayın sadece 8 ayında asgari ücret açlık sınırını aştı. Kalan 220 ayda asgari ücret dört kişilik bir ailenin gıda harcamasına yetmedi. Asgari ücretli milyonlar açlığa mahkum ediliyor” ifadelerini kullandı.

Erbakan emekli maaşları ile ilgili "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise toplu sözleşmeden yararlanamadıkları için yıllık maaş artış oranının yüzde 37,66 olması söz konusu olmuştur. Başta gıda olmak üzere zam yağmurunun devam ettiği ve enflasyonun bu düzeyde olduğu bir dönemde, ne memurun ne işçinin ne de emeklilerimizin bu maaş zamları ile ayakta kalabilmeleri söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

4 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANDI

Öte yandan Yeniden Refah Partisi, 31 Mart'taki yerel seçimler için 4 ilde gösterecekleri başkan adayları şöyle:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İzzeddin Alkan,

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy,

Bartın Belediye Başkan Adayı Faruk Tutkun,

Uşak Belediye Başkan Adayı Erol Korkmaz.