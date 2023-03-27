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Fatih Erbakan ile Adnan Oktar’ın sıkı ilişkisi ortaya çıktı. Barış Terkoğlu açıkladı

Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan ile örgüt yöneticiliğinden hapiste bulunan Adnan Oktar’ın sıkı dostluğu ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Erbakan ile Oktar’ın uzun yıllar arkadaşlık ettiğini yazdı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 09:13
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Fatih Erbakan ile Adnan Oktar’ın sıkı ilişkisi ortaya çıktı

Fatih Erbakan ile Adnan Oktar’ın sıkı ilişkisi ortaya çıktı. Barış Terkoğlu açıkladı
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Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Başta “20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan çok uygun değil” gibi sözlerle Cumhur İttifakı’na katılmayı reddettiklerini açıklayan, ancak kısa bir süre sonra fikrini değiştiren Fatih Erbakan’la ilgili dikkati çeken bir yazı kaleme aldı.

Terkoğlu, Erbakan’ın kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen ve kişisel suçları ile örgüt yöneticiliğinden toplam 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar’la uzun yıllar arkadaşlık ettiğini hatırlattı.

Terkoğlu’nun yazısından ilgili bölüm şöyle:

“(…) Fakat 2010’dan sonra da Erbakan-Oktar ‘sevgi bağı’ sürdü. Bu ilişki, Oktar’ın yargılandığı davaya da girdi.

Erbakan’ın Adnan Oktar’ın kanalı A9 TV’yi övdüğü, sadık izleyicisi olduğunu anlattığı görüntüleri biliyorsunuz. Etrafına dekolteli müritlerini toplayan Oktar da ‘Fatih Erbakan, Saadet Partisi’ni şahlandıracak bir koç yiğittir, partinin başında görmek istiyoruz’ diyerek onu takdim ediyordu.

Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan’ın mirasının paylaşım kavgasıyla da gündeme gelmiş, ablası tarafından dava edilmişti. Fatih Erbakan, bu davada da kolu her yere uzanan Oktar’dan yardım istedi. Bir zamanlar canciğer kuzu sarmasıydılar. Ne zaman ki Oktar’ın kapısını polis çaldı, ‘tasvip etmezdikçi’ oldular.

Bizi ilgilendiren ise jöleli saçlar, pahalı arabalar, lüks kıyafetlerin gölgesinde yaşanan sıra dışı yatak hikâyeleri değil. Bugün kadınlara karşı suçlardan cezalandırılan bir tarikata, arkadaşlarının ifadesiyle ‘sevgi bağıyla bağlı’ siyasetçinin, ittifak pazarlığını, kadın haklarından başlatması. Erdoğan’ın iktidar küsuratını tamamlamak için, bu kirli anlaşmaya kimsenin itiraz etmemesi. Fatih Erbakan’ın hayatında görmediğimiz ahlak çizgisinin, seçim protokolüyle, milyonlarca kadına zincir olmasının ikiyüzlülüğü. (…)”

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